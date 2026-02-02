«No somos animales»: Bad Bunny hizo historia en los Grammy y lanzó dura crítica al ICE

El cantante puertorriqueño Bad Bunny hizo historia este domingo en los Grammy al ganar el premio a mejor álbum del año con su disco ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, el primero totalmente en español.

En ese sentido, agradeció a su madre y su país. «Puerto Rico, créeme cuando te digo que somos mucho grande que 100×25 y no existe nada que no podamos lograr. Gracias mami por parirme en Puerto Rico», dijo notablemente conmovido desde el escenario tras recibir el galardón de manos de Harry Styles.

Benito Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, también aprovechó su discurso para criticar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

«Antes de dar gracias a Dios, quero decir ‘ICE Out’ (Fuera ICE). No somos salvajes. No somos animales. No somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses», expresó tras subir al escenario para recoger el premio a mejor álbum de música urbana.

🔴 | Bad Bunny dice «¡ICE OUT!» en los #Grammy y recibe una ovación masiva: «No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres, somos humanos y somos estadounidenses. El odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor. Así… pic.twitter.com/U3ADXTcNza — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 2, 2026

En ese sentido, dedicó su premio a «todas las personas que tuvieron que dejar su tierra natal, su país, para seguir sus sueños».

«Sé que es difícil no odiar en estos días, y estaba pensando, a veces nos contaminamos –no sé cómo se dice eso en inglés–, el odio se vuelve más poderoso con más odio. Y lo único más poderoso que el odio es el amor», manifestó.

Sus palabras llegan en medio de momentos políticos tensos como consecuencia de los operativos migratorios implementados por la Administración de Trump-