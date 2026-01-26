VIRAL: Bad Bunny sorprendió a todos en su último concierto en Medellín, se presentó junto a Karol G

El cantante Bad Bunny sorprendió a todos sus fanáticos durante su tercer concierto en la ciudad de Medellín en Colombia. Y es que el artista subió a Karol G a la tarima del estadio Atanasio Girardot.

La estrella colombiana apareció para cantar la única colaboración que tienen juntos: Ahora me llama, un tema que salió en 2017, y que desató muchas emociones entre los seguidores.

Asimismo, Karol G aprovechó para cantar sus éxitos: ‘Latina Foreva’ y ‘Si antes te hubiera conocido’.

«Colombia, ella es una representante de nuestra cultura y nuestra música en el mundo», expresó Bad Bunny al hablar de la colombiana.

Incluso La Bichota no fue la única sorpresa ya que en el show del sábado llevó a Arcángel como invitado especial.

Sin embargo, el artista interpretó un variado repertorio de reguetón, salsa y trap.

El concierto incluyó canciones como ‘Callaita’, ‘Turista’, ‘Pitorro de Coco’, Veldá’, ‘Titi me preguntó’, ‘Neverita’ y ‘Si veo a tu mamá’. Así como ‘Me porto bonito’, ‘No me conoce’, ‘Bichiyal’, ‘Yo perreo sola’, ‘Efecto’, ‘Safaera’, ‘Diles’ y ‘Mónaco’.

Karol G cantando "Si Antes Te Hubiera Conocido" en el show de Bad Bunny en Medellín, Colombia "DtMF Tour"

«Medellín, les tengo que decir para que se vayan preparando y sepan lo que hay: la noche apenas está empezando y la única razón por la que estamos aquí es para que ustedes disfruten y se olviden de todo lo negativo, de todo lo malo que puedan tener fuera de este estadio», expresó Bad Bunny.

La primera parte del concierto terminó con ‘Baile inolvidable’ y una emotiva versión de ‘Nueva Yol’.

LO QUE HABÍA DICHO KAROL G SOBRE LA CANCIÓN CON BAD BUNNY

Karol G destacó que al hablar del disco Unstoppable se recuerda inmediatamente del tema ‘Ahora me llama’.

«Esta es mi primera y hasta ahora única colaboración que tengo con El conejo. A Bad Bunny siempre agradecida con la oportunidad. Recuerdo que él me mandó una canción por medio deDJ Luián», comentó La Bichota durante una entrevista para SiriusXM de 2023.

Karol G invitada sorpresa de Bad Bunny en Medellín



«Recuerdo que yo vi que en ese momento él tenía la canción de ‘Soy peor’, que era como su canción del momento y dije ‘ustedes me mandaron esa, me gusta mucho, pero yo tengo esta otra canción que es ‘Ahora me llama’. Le encantó y ahora puedo decir, de entrada, que es uno de los clásicos de la música urbana», recordó.