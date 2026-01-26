Caraota Show

VIRAL: Bad Bunny sorprendió a todos en su último concierto en Medellín, se presentó junto a Karol G

El cantante Bad Bunny sorprendió a todos sus fanáticos durante su tercer concierto en la ciudad de Medellín en Colombia. Y es que el artista subió a Karol G a la tarima del estadio Atanasio Girardot.

La estrella colombiana apareció para cantar la única colaboración que tienen juntos: Ahora me llama, un tema que salió en 2017, y que desató muchas emociones entre los seguidores.

Asimismo, Karol G aprovechó para cantar sus éxitos: ‘Latina Foreva’ y ‘Si antes te hubiera conocido’.

 

«Colombia, ella es una representante de nuestra cultura y nuestra música en el mundo», expresó Bad Bunny al hablar de la colombiana.

Incluso La Bichota no fue la única sorpresa ya que en el show del sábado llevó a Arcángel como invitado especial.

Sin embargo, el artista interpretó un variado repertorio de reguetón, salsa y trap.

El concierto incluyó canciones como ‘Callaita’, ‘Turista’, ‘Pitorro de Coco’, Veldá’, ‘Titi me preguntó’, ‘Neverita’ y ‘Si veo a tu mamá’. Así como ‘Me porto bonito’, ‘No me conoce’, ‘Bichiyal’, ‘Yo perreo sola’, ‘Efecto’, ‘Safaera’, ‘Diles’ y ‘Mónaco’.

«Medellín, les tengo que decir para que se vayan preparando y sepan lo que hay: la noche apenas está empezando y la única razón por la que estamos aquí es para que ustedes disfruten y se olviden de todo lo negativo, de todo lo malo que puedan tener fuera de este estadio», expresó Bad Bunny.

La primera parte del concierto terminó con ‘Baile inolvidable’ y una emotiva versión de ‘Nueva Yol’.

LO QUE HABÍA DICHO KAROL G SOBRE LA CANCIÓN CON BAD BUNNY 

Karol G destacó que al hablar del disco Unstoppable se recuerda inmediatamente del tema ‘Ahora me llama’.

«Esta es mi primera y hasta ahora única colaboración que tengo con El conejo. A Bad Bunny siempre agradecida con la oportunidad. Recuerdo que él me mandó una canción por medio deDJ Luián», comentó La Bichota durante una entrevista para SiriusXM de 2023.


«Recuerdo que yo vi que en ese momento él tenía la canción de ‘Soy peor’, que era como su canción del momento y dije ‘ustedes me mandaron esa, me gusta mucho, pero yo tengo esta otra canción que es ‘Ahora me llama’. Le encantó y ahora puedo decir, de entrada, que es uno de los clásicos de la música urbana», recordó.

