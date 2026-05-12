No se guardaron nada: Paula Bevilacqua y Diego Kapeky hablaron sobre la polémica salida de Canal i

Paula Bevilacqua y Diego Kapeky rompieron el silencio sobre todos los «abusos» que los llevaron a salir del Canal i.

Durante una entrevista para Ronda TV, los presentadores expusieron el ambiente hostil que se vivió desde la llegada del gerente de producción.

Paula Bevilacqua aseguró que en muchas oportunidades le faltaron el respeto e incluso la gritaron. «Eso fue a partir de enero cuando entra este señor Rafael Milano. A mí me parece super feo una persona que entra a un canal de televisión hablando de volar gente. Porque ni siquiera decía ‘voy a despedir’, sino que decía ‘voy a volar gente'».

En esta línea, Diego Kapeky añadió: «Y el que va a volar es él porque hay una cosa que se llama karma y esa improvisación y esta falta de respeto que hay en esa producción no va a poderse sustentar».

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Asimismo, Kapeky denunció que actúan con impunidad por el «amiguismo».

«Allí está su comadre de producción que no sabe nada de eso y esta el señor Yokeko Díaz al cual le digo desde aquí que te falta mucho para colgarte el título que te colgó ese señor de productor general cuando tú eras asistente en el canal de la Colina y para poder caminar hay que gatear», comentó.

«Así que que gatea primero porque no sabes lo que estás haciendo. Nos faltaste el respeto, llegabas al estudio no nos hablabas, nos gritó y estaban incompletos y decía ‘Ustedes son el talento, ustedes resuelven’. No, yo no puedo resolver tu trabajo», concluyó.