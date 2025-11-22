«No está evolucionando tan bien» como se esperaba: El nuevo parte médico de Miss Jamaica tras su fuerte caída en el Miss Universo

Miss Jamaica, Gabrielle Henry, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en Tailandia tras sufrir una aparatosa caída durante la ronda preliminar de vestido de gala en el Miss Universo 2025.

El nuevo parte médico confirma que el estado de Miss Jamaica sigue siendo delicado y que deberá permanecer bajo observación al menos una semana.

El reporte médico fue compartido por la Organización Miss Universo Jamaica.

«Su hermana, la Dra. Phylicia Henry-Samuels, quien se encuentra actualmente en Tailandia con su madre, Maureen Henry, informó a la organización sobre los últimos acontecimientos. Según la Dra. Henry-Samuels: Gabby no se encuentra tan bien como esperábamos, pero el hospital continúa brindándole el tratamiento adecuado», se lee en el comunicado de la organización jamaicana.

«Mientras los médicos continúan con su estrecha vigilancia y atención especializada. En estos momentos tan difíciles, la Organización Miss Universo Jamaica hace un ferviente llamado a los jamaicanos, tanto en su país como en la diáspora, a que sigan orando por Gabrielle», agregaron en el texto.

La organización jamaicana agregó en el comunicado que animaban a «amigos y simpatizantes de todo el mundo a unirse para apoyarla con amor, fuerza y esperanza».

Y continuaron: «Solicitamos respetuosamente al público y a los usuarios de redes sociales que eviten compartir comentarios negativos, desinformación o especulaciones que puedan causar mayor sufrimiento a la familia Nuestro enfoque principal sigue siendo la recuperación de Gabrielle y el bienestar de sus seres queridos. Solicitamos compasión, sensibilidad y privacidad constantes mientras la familia atraviesa este período difícil».

¿QUÉ OCURRIÓ CON MISS JAMAICA?

La ronda preliminar de Miss Universo, realizada la tarde del 19 de noviembre en Nonthaburi, Tailandia, transcurría con normalidad hasta que un inesperado accidente detuvo el espectáculo. Henry perdió el equilibrio durante su desfile en traje de gala. Lo grave, es que terminó fuera del escenario, lo que obligó a la organización a activar de inmediato el protocolo de emergencia.

La transmisión oficial del certamen no mostró el momento exacto de la caída, pero varios asistentes captaron la escena desde sus asientos y compartieron las imágenes en redes sociales. En ellas se observa a Henry, médica de 28 años, avanzando con seguridad por el borde de la pasarela mientras saludaba al público.

Sin embargo, un tropiezo repentino le hizo perder la estabilidad y caer hacia la zona destinada a los espectadores, generando alarma entre los presentes. El personal médico intervino rápidamente para atenderla y trasladarla fuera del recinto.

El incidente, que ocurrió en el tramo final de su presentación en traje de gala, dejó en silencio a la audiencia. La reacción inmediata de los organizadores evitó mayores complicaciones en el evento.

Las imágenes difundidas por el público se han viralizado. Sin dudas, la caída de Henry en uno de los momentos más comentados de esta edición de Miss Universo.