VIDEO: Filtran detalles de salud de Miss Jamaica tras aparatosa caída en el Miss Universo

Luego de que sufrió una aparatosa caída durante la fase preliminar del Miss Universo 2025, trascendieron detalles sobre el estado de salud de la representante del Miss Jamaica, Gabrielle Henry.

En los videos virales se aprecia que Henry se cayó desde la tarima, sorprendiendo a los seguidores, concursantes y propios organizadores. Cuando la jamaicana fue retirada en camilla, aumentó la preocupación sobre su estado.

Después de varias horas, la Miss Universe Organization (MUO) publicó un comunicado detallando el estado de Henry. En primera instancia, subrayó que estaba «estable», aunque que presentó «un par de heridas menores».

Henry recibió primeros auxilios cuando cayó del escenario del Impact Arena de Tailandia. Aprovechando las luces bajas del espectáculo, los paramédicos la llevaron a un hospital para recibir atención especializada.

HENTY EN EL HOSPITAL

El presidente de la MUO, Raúl Rocha Cantú, visitó a Henry en el hospital de Bangkok en el que fue internada. Poco después, publicó en su cuenta de Instagram un breve comunicado, en el que confirmó que la concursante no sufrió fracturas.

«Gracias a Dios no tiene huesos rotos y está recibiendo muy buen cuidado. Permanecerá en observación el resto de la noche y estaremos en comunicación con su familia para apoyarla», apuntó Rocha.

Hasta el momento, la MUO se limitó a informar que Henry continuará bajo supervisión médica mientras cumple el protocolo de recuperación. Sin embargo, no aclaró si la jamaicana podrá concursar en la gala del jueves (hora venezolana).

El incidente de Henry generó preocupación y consternación entre sus compañeras. «Le mandamos un mensaje, pero no creo que ahorita esté viendo el celular», dijo Fátima Bosch, Miss México, quien espera que la jamaicana «pueda estar al cien para la final».