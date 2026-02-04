La contundente carta que publicó Ricky Martin sobre Bad Bunny luego que ganó varios premios Grammy

El cantante Ricky Martin dedicó una carta a Bad Bunny luego de hacer historia en los Grammy y llevarse varios premios en la gala.

«Cuando uno de los nuestros llega, llegamos todos. Ganaste sin cambiar el color de tu voz. Ganaste sin borrar tus raíces. Ganaste siendo fiel a Puerto Rico», comentó.

Asimismo, el interprete de ‘Livin’ la Vida Loca’ señaló que sintió mucha emoción al ver lo que el puertorriqueño ha logrado en su carrera.

«Viva Benito, hermano, verte ganar tres premios Grammys, uno de ellos el de álbum del año, con una producción totalmente en español, me tocó muy profundo. No solo como artista, sino como puertorriqueño que ha caminado escenarios del mundo cargando su idioma, su acento y su historia», expresó.

«Sé lo que significa llegar lejos sin soltar de dónde vienes. Sé lo que pesa, lo que cuesta y lo que se sacrifica cuando decides no cambiar porque otros lo piden. Por eso, lo que has alcanzado no es solo un logro musical histórico, es una victoria cultural y humana», apuntó Ricky Martin.

Además, sostuvo que en una industria que durante años dijo de mil maneras que «para ser global había que suavizar el español o esconder la identidad, tú hiciste lo contrario. Te quedaste con tu idioma, tus ritmos y tu narrativa auténtica. Y desde ahí conquistaste el mundo».

«Te vi levantar los premios y se me hizo un nudo en la garganta que solo se siente cuando uno sabe que algo importante está pasando. No solo para ti, para todos nosotros. Pero lo que más me tocó de verte allí en el escenario de los Grammys fue el silencio de toda la audiencia cuando hablaste. Cuando defendiste a la comunidad inmigrante, cuando señalaste un sistema que persigue y separa, hablaste desde un lugar que reconozco muy bien, ese donde el miedo y la esperanza conviven, donde millones viven entre idiomas, fronteras y sueños aplazados.

Eso no se ensaya, eso se siente y se comunica», sentenció.

Ricky Martin afirmó que como artista ha aprendido que hay momentos donde el micrófono pesa y el éxito te invita a callar. Pero agregó que también ha aprendido que «hay silencios que traicionan».

«Tú (Bad Bunny) elegiste no traicionarte. Elegiste ser coherente con tu historia y con la gente que te escucha.

Este logro es para una generación a la que le enseñaste que no se negocia su identidad y que el éxito no está reñido con la autenticidad. También es de los puertorriqueños, de todos nuestros hermanos latinos que sueñan en español, de los que cruzaron mares y fronteras llevando su cultura como bandera», acotó.

«Yo, desde el corazón, de un boricua a otro, desde el respeto y el amor, te doy las gracias por recordarnos que cuando uno de los nuestros llega, llegamos todos», concluyó.