«No aguantaba más, recibí bullying»: Gaby Spanic habló por primera vez tras su polémica salida del reality brasileño

La actriz venezolana Gaby Spanic contó su versión tras su expulsión del reality brasileño A Fazenda 17 (La Granja 17) por abofetear a una compañera durante una dinámica.

En una entrevista para el programa Hoje em Dia de Record TV, la estrella de telenovelas explicó entre lágrimas que su reacción fue premeditada para poder salir de un entorno que calificó como “tóxico y violento”.

“No aguantaba más tanta violencia, un ambiente con una energía pesada. Aguanté muchas agresiones verbales. Me sentía intimidada por ser extranjera, recibí bullying por cómo hablaba portugués”, confesó visiblemente afectada.

Spanic aseguró que su decisión fue una forma de escapar del acoso que, según ella, también sufrían otros concursantes, especialmente la bailarina e influencer Tàmires Assîs, a quien dijo haber visto “humillada desde el primer día”.

“Le escupían en la cara, en su agua. Varias mujeres contra una sola. Fue demasiada maldad”, señaló.

“LO HICE PARA SALIR DEL PROGRAMA”

Paradójicamente, fue justamente con Tàmires Assîs con quien protagonizó el incidente que desencadenó su salida. Durante una actividad antiviolencia, Spanic le pidió a la brasileña que se defendiera de las agresiones que recibía: “¡Pégame! ¡Dame una bofetada!”, insistió.

Al no obtener respuesta, le dio una cachetada a Assîs y volvió a exigirle que la golpeara pero, la joven, entre lágrimas, se negó.

Luego del episodio, Gaby se disculpó con su compañera y anunció su salida voluntaria del programa. “No aguanto más estar aquí. Vean cómo son estas personas, hacen grupitos para dañar a las mujeres”, dijo ante las cámaras.

Sin embargo, la producción confirmó la expulsión oficial de la venezolana, ya que las reglas prohíben cualquier tipo de agresión física.

Pese a la polémica, Gaby Spanic aseguró no arrepentirse. “Fue a propósito porque era la única manera de salir. Lo hice por mi salud mental”. La venezolana afirmó que seguirá apoyando a su equipo dentro del reality, pero “de forma limpia”.

También pidió que el público entienda que su decisión fue un grito desesperado frente a un ambiente hostil.