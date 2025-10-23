VIRAL: La confesión que hizo Diosa Canales tras la polémica pelea que tuvo con Osmariel Villalobos hace más de 8 ocho años

La reconocida actriz y modelo, Diosa Canales, habló sobre la pelea viral que tuvo en 2017 con la animadora y también modelo venezolana, Osmariel Villalobos.

En la conversación con la cantante Dani Barranco en ‘La casa de Alofoke’, la vedette venezolana admitió que aunque «fue un error que no quiere repetir», simplemente ocurrió sin haberlo planificado.

«La pelea que yo tuve fue porque se dio, porque había algo, porque pasó algo. No fue porque yo inventé… Es un tema que ya todo el mundo sabe y no lo quiero volver a tocar, pero la gente quiere llevarte a que tú caigas en el mismo error para acabarte», confesó Canales.

Tras 8 años de aquel episodio que mantuvo en velo a los medios de comunicación venezolanos, la vedette ha comentado en otras oportunidades que esa pelea con Osmariel Villalobos, que incluso trascendió a la agresión física, fue “patética”, afirmando que no quería un desenlace de esa manera.

Sin embargo, en la actualidad, la intérprete de “En cuerpo y alma” está dispuesta a pasar página. “Si está relajada, nos tomamos unos tragos, nos pegamos una rumba y ya”, dijo en una entrevista.

ENCONTRONAZO ENTRE DIOSA CANALES Y OSMARIEL VILLALOBOS

Para el año 2017, Diosa Canales y Osmariel Villalobos protagonizaron una fuerte pelea.

Cuando la exreina de belleza se encontraba entrenando en un gimnasio de Caracas, se encontró con su rival, quien la encaró en el baño del local. La acalorada discusión cruzó la línea de fuego y ambas se fueron a los golpes.

Para ese entonces, Osmariel se desempeñaba como conductora del matutino Portadas, espacio del cual se tomó dos semanas tras presentar heridas de rasguño.

«Yo no le hice caso, ni siquiera la miré… Eso en ella causó rabia. Ella me agarra, me voltea y me dice ‘es contigo’ y yo le dije ‘ya va, a mí no me toques’ y la empujo. Cuando yo hago eso, ella se me tira encima con todas sus fuerzas, con toda su rabia, con todo su odio. Yo nunca había visto a una persona con tanta ira en su cara, en su corazón. Siento que si allí hubiesen existido objetos como un cuchillo… ella me hubiese matado ahí, en el baño, sin dudarlo», relató Villalobos en aquel momento.

Actualmente las tensiones han bajado. Incluso, con el reciente diagnóstico de ‘cáncer de mama’ en edad temprana que le descubrieron a Osmariel, la vedette venezolana se mostró solidaria con la conductora respecto a este delicado tema.

Diosa Canales utilizó su cuenta de Instagram para enviarle palabras de aliento. «Tranquila, que todo estará bien, mantente más positiva de lo que ya estás y siempre creyendo en que todo lo puedes y que Dios está allí a tu lado. Bendiciones», escribió Canales.