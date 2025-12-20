Nick Reiner recibía tratamiento para esquizofrenia cuando ocurrió la tragedia, según NBC

(EFE).- Nick Reiner, acusado del asesinato de sus padres, el cineasta Rob Reiner y la fotógrafa Michele Singer Reiner, había sido diagnosticado con esquizofrenia y estaba en tratamiento cuando ocurrió la tragedia el domingo pasado en un acaudalado barrio de Los Ángeles, informó este viernes NBC.

Tres fuentes con conocimiento directo del caso confirmaron a la televisora que Nick Reiner, de 32 años, estaba recibiendo tratamiento para la esquizofrenia en el momento del asesinato de sus padres.

Al hijo del cineasta lo diagnosticaron con la enfermedad mental hace años y lo trataban con medicación, detallaron las fuentes a la unidad investigativa de NBC4, la filial en Los Ángeles de NBC.

Además, advirtieron que la medicación que Nick Reiner tomaba la ajustaron antes de los asesinatos, pero no se dio una fecha precisa sobre el cambio y detalles de la prescripción.

Por años, el joven luchó contra una adicción a las drogas y el alcohol, lo que le inspiró una película que coescribió y dirigió su padre.

Este viernes también se supo que la juez que supervisa el caso firmó una orden médica que podría estar relacionada con su estado de salud mental y el tratamiento que recibía, según NBC.

A Nick Riener lo detuvieron el domingo en la noche después de que una de sus hermanas encontrara a sus padres sin vida su casa en el barrio de Brentwood.

Cámaras de seguridad lo captaron momentos antes de su detención en una tienda de conveniencia, donde compró una bebida. Las imágenes también mostraron que no se opuso al arresto.

Las investigaciones se centran en establecer los motivos que pudieron llevarle a cometer el supuesto crimen. Allegados aseguran que hubo una discusión familiar en una fiesta navideña en casa del comediante Conan O’Brien.

Este miércoles, Nick Reiner se presentó en una audiencia en la que se le imputaron tres cargos relacionados con la muerte de sus padres, que le podrían acarrear hasta la pena de muerte, según dijo Nathan Hochman, fiscal de distrito de Los Ángeles.

La audiencia en el caso se pautó para el próximo 7 de enero, aunque la podrían posponer.

El joven se encuentra detenido sin derecho a fianza en una cárcel de Los Ángeles, con vigilancia especial para prevenir un suicidio. EFE