VIRAL: Los disfraces más estrafalarios y locos de los famosos para celebrar Halloween

La celebración de Halloween es, definitivamente, la mejor época del año para convertirse en otra persona o caracterizarse, con la finalidad de causar sensación. Esto, sobre todo en el mundo del espectáculo, donde los famosos lo han convertido en un fenómeno cultural.

Y en eso de transformarse, las estrellas montan auténticas superproducciones fotográficas que involucran horas de efectos especiales y prótesis cinematográficas. A ello se suman vestuarios confeccionados a medida.

Y este año no ha sido diferente, pues los disfraces de varios han ido de homenajes nostálgicos hasta transformaciones familiares completas, reseñó Infobae.

LOS MÁS SORPRENDENTES

Uno de los casos más llamativos es el de la cantante Belinda, quien se transformó en el legendario Xenomorfo de la saga cinematográfica Alien. Así, Belinda logró un balance entre el horror biomecánico ideado por H.R. Giger y una estética editorial de alta costura.

Su atuendo para Halloween consistió en un mono ceñido de acabado vinílico oscuro con aplicaciones en relieve sobre el torso y los hombros. Estas aplicaciones imitaban la caja torácica y el exoesqueleto de la criatura extraterrestre.

En el rostro, la integración de la impactante prótesis craneal alargada con textura esmaltada y húmeda se resolvió mediante un sombreado oscuro metalizado y un ahumado intenso en los ojos. De esta forma pudo camuflar las facciones de la artista dentro de una cápsula criogénica iluminada con luces frías de ciencia ficción.

El cantante canadiense Justin Bieber eligió el minimalismo al caracterizarse como un diablo monocromático. Vistió un conjunto holgado de cuero rojo escarlata con cremallera, pantalones anchos, zapatos a juego y una cola puntiaguda curvada.

Mientras que la cantautora, productora y actriz estadounidense Janelle Monáe demostró una vez más su maestría en el maquillaje prostético de nivel Hollywood. Presentó un personaje original llamado Phish Boy, un ser anfibio ambientado en un circo retro.

Esta caracterización requirió una máscara prostética completa de silicona que cubrió toda su cabeza, cuello y orejas. Sus brazos y manos palmeadas lucían un trabajo de aerografía con manchas acuáticas en tonos grises y ocres.

La empresaria, modelo y DJ estadounidense Paris Hilton protagonizó dos superproducciones familiares con temáticas antagónicas. En la primera propuesta encarnó a Morticia Addams. A su lado, su esposo Carter Reum se transformó en Gomez Addams con traje a rayas diplomáticas y pajarita. Mientras que su hijo Phoenix lució como Pericles Addams con camiseta a rayas horizontales y su hija London encarnó a Merlina Addams con su clásico vestido negro de cuello blanco y trenzas.

En su segunda caracterización, Paris personificó a la Princesa Bella con un opulento vestido de gala amarillo de satén y cancán bordado. Por su lado, Carter Reum se disfrazó de la Bestia con máscara de pelo y traje cortesano, su hijo Phoenix personificó a Chip y su hija London lució como la Señora Potts.

La cantante colombiana Karol G rindió tributo al clásico animado de Tim Burton al transformarse en Emily, la protagonista de El cadáver de la novia.

Lució un vestido nupcial degradado en tonos azul pálido y blanco envejecido, diseñado con corsé estructurado que dejaba al descubierto costillas esqueléticas.

Por su parte, la creadora de contenido venezolana Lele Pons, la cantante dominicana Natti Natasha y la intérprete venezolana Zhamira Zambrano coordinaron una sesión donde encarnaron a villanas de Disney junto a sus pequeñas caracterizadas como princesas.

Lele Pons dio vida a Úrsula con una falda de tentáculos inflables negros y morados, piel lila y peluca blanca cardada, acompañada por su sobrina Alaïa vestida como la princesa Ariel.

Por su parte, Natti Natasha personificó a la Reina Malvada con túnica púrpura, corona dorada y labios carmín, mientras su hija Vida Isabelle lució el clásico traje de Blancanieves. Finalmente, Zhamira Zambrano se transformó en Maléfica portando cuernos negros esculpidos y túnica oscura, al lado de su hija caracterizada como la princesa Aurora con vestido rosa y corona.