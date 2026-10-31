EN VIDEO: Los nuevos bombazos de Osmel Sousa sobre la quinta Miss Venezuela y Nina Sicilia

Osmel Sousa, conocido como el zar de la belleza, volvió a criticar a la quinta Miss Venezuela por el estado en el que se encuentra tras varios años de su salida.

En ese sentido, acotó que ha recibido muchos mensajes en sus redes en las que lo señalan de hablar mal del Miss Venezuela.

«Yo tengo el derecho a hablar de la quinta porque esa casi que se las hice yo. Cuando me la dieron era casi un depósito y se hizo lo que se hizo, una casa muy bonita para las mujeres más bellas de Venezuela», dijo.

Aunque sostuvo que cuando entró por primera vez después de tantos años «le impactó» el estado actual.

«La pared de cristal que había cuando uno estacionaba los carros la taparon, el morado se ve terrorífico eso no le queda bien a ninguna casa. La puerta de entrada que mandé a hacer una corona que abría está desbaratada y cuando entré me vi aquello que parecía una escuela de Misión Vivienda en fase de deterioro, además con unos mensajes en las paredes como si fueran académicas y pedagógicas, feísimo, no sé que intención tenían», mencionó.

Resaltó que el Miss Venezuela en vez de «una academia pedagógica debe estar preparando bien a estas muchachas y ayudarlas con la platica. Sé que las últimas que ganaron tuvieron que pagarse la ropa. Lo único que le dieron fue el pasaje a dónde fuera el Miss Universo y atrás, no como yo, que hablaba con la línea aérea y me las pasaban para business o primera clase para que fueran bien, pero ¿de dónde sacan el dinerito las que no tienen?

EL MENSAJE A NINA SICILIA

Asimismo, Osmel Sousa se refirió a Nina Sicilia, actual presidenta del Miss Venezuela.

«Ella decía que debía ganar en su año el Miss Venezuela, pero mira niña tú no le ibas a ganar a Silvia Martínez, esa muñeca de casi dos metros de alto, a Ruddy Rodríguez. Tú llegaste a donde tenías que llegar y ganaste el Miss International porque en el Miss Mundo y Miss Universo no ibas a quedar de nada», expresó.