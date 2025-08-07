Murió la leyenda de la salsa Eddie Palmieri, pianista de Fania All Stars

El mundo de la música se encuentra de luto por la partida del pianista puertorriqueño Eddie Palmieri, una de las leyendas de la salsa e integrante de algunas de las agrupaciones más populares del género.

El vocalista Bobby Cruz, integrante Fania All Stars y amigo de Palmieri, informó en redes sociales sobre lo ocurrido. Filtraciones apuntan que el pianista falleció de un infarto a los 88 años en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

«Hoy con mucho pesar confirmo que el gran Eddie Palmieri se nos fue. Ya nada puede ser igual en la música. De los grandes, el más grande. Gracias por tanto, un abrazo para la familia», apuntó Cruz en redes sociales.

La muerte de Palmieri generó un gran pesar entre los amantes de la salsa. A menos de una hora del anuncio, la publicación de Cruz cuenta con cientos de comentarios de fanáticos recordando al pianista y destacando su legado.

SALUD DE PALMIERI

Producto de su avanzada edad, Palmieri comenzó a padecer de problemas de salud el año pasado. El pasado diciembre trascendió que el pianista sufría de afecciones pulmonares y cardíacas que pusieron su carrera en jaque.

Medios especializados indicaron que los médicos recomendaron al pianista que suspendiera sus presentaciones. En tal sentido, Palmieri canceló su participación en homenajes y conciertos pautados para 2025.

El pianista comenzó su carrera a temprana edad y con apenas 14 años fundó su primera orquesta. Para 1961 creó la legendaria banda La Perfecta, junto a íconos de la salsa como el trombonista Barry Rogers e Ismael Quintana.

Con el paso de los años, Palmieri se afianzó como uno de los principales nombres del género y pasó a ser un miembro estelar de la Fania All Stars. Su muerte dejó un vacío imborrable en el mundo de la salsa.