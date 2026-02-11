Murió famoso actor James Van Der Beek a los 48 años, protagonista de la serie Dawson’s Creed

El mundo del entretenimiento está de luto por la muerte del actor James Van Der Beek, recordado por interpretar a Dawson Leery en la serie Dawson’s Creek. Falleció este miércoles en la ciudad de Austin, en Texas, a los 48 años.

La familia de Van Der Beek confirmó en su cuenta de Instagram el deceso del actor, minutos después de que la noticia se filtrara a la prensa. El actor «falleció pacíficamente esta mañana», de acuerdo al comunicado.

«Él conoció sus últimos días con coraje, fe y gracia. Hay mucho que compartir con respecto a sus deseos, el amor por la humanidad y la sagrada del tiempo. Esos días vendrán», indicó la familia Van Der Beek.

Aunque la familia agradeció el cariño de los fanáticos, pidieron privacidad para superar este difícil momento. «Lamentamos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo», concluyó la publicación que tiene más de medio millón de likes en una hora.

LA ENFERMEDAD DE VAN DER BEEK

La familia del actor no brindó detalles sobre la causa de muerte. Es importante recordar que Van Der Beek llevaba más de dos años luchando contra un cáncer colorrectal, del que fue diagnosticado en 2023.

Sin embargo, no fue hasta noviembre de 2024 cuando hizo pública su enfermedad. Van Der Beek habló por primera vez sobre el cáncer con la revista People y aclaró que estaba enfocado en su tratamiento y seres queridos.

Van Der Beek dijo en su última entrevista, en diciembre, que se sentía «mucho, mucho mejor que hace un par de meses». Se mantuvo activo en sus redes sociales hasta las últimas semanas.

A finales del año pasado, Van Der Beek subastó varias piezas de colección de sus dos proyectos más conocidos: Dawson’s Creek y Varsity Blues. Recaudó casi 50.000 dólares que se enfocaron en su tratamiento y el de otros pacientes.

Van Der Beek protagonizó Dawson’s Creek, que se emitió entre 1998 y 2003, acompañado de actores de la talla de Katie Holmes y Michelle Williams. Este drama adolescente se enfocaba en la vida de un grupo de amigos de Massachusetts.