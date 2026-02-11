Lele Pons y Guaynaa revelaron el rostro de su hija por primera vez tras seis meses de su nacimiento

La influencer Lele Pons y el cantante Guaynaa revelaron este miércoles el rostro de su hija, por primera vez en redes sociales.

«Say hello to Eloísa / Dile hola a Eloísa», reseñaron en la publicación que acompañaron con una serie de postales en la que aparece la pequeña.

La hija de ambos nació el pasado 26 de julio de 2025 y destaca en las fotos por su ternura. Durante los primeros seis meses de Eloísa sus padres Lele y Guaynaa han compartido escenas familiares, pero hasta ahora no habían mostrado su cara.

Cabe recordar que la historia de amor de Lele y Guaynaa nació en 2019 cuando ambos colaboraron en el tema «Se te nota». Luego de oficializar el romance, un año después, se convirtieron en una de las parejas más seguidas en redes sociales.

Tras casi cuatro años de noviazgo, la influencer estadounidense de origen venezolano, sobrina del cantante Chayanne, y el artista puertorriqueño se casaron en Miami en marzo de 2023.

Para marzo de 2025 anunciaron el embarazo. «¡Bebé en camino! Contando los días para conocerte. Te amamos. Mamá y Papá», escribieron en sus redes.

Cabe recordar que en la fiesta de revelación de género, Lele sufrió una caída, pero por fortuna no tuvo consecuencias. Finalmente, la niña nació en Miami.