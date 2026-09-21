Murió el músico Ismael Querales, cofundador de la agrupación «Un Solo Pueblo»

El cofundador de la agrupación Un Solo Pueblo, Ismael Querales, murió este domingo a los 73 años, según lo confirmó el propio gobierno a través de sus redes sociales.

«Lamentamos la partida física de Ismael Querales, virtuoso de la bandola y cofundador de Un Solo Pueblo», indicó el ministerio de Cultura en su cuenta de Instagram.

«Su obra y talento fueron fundamentales para la proyección de la música popular venezolana. Su legado musical permanecerá como un patrimonio para futuras generaciones», añadió el organismo.

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NOTABLE TRAYECTORIA

Querales nació en Caracas en el seno de un entorno fuertemente ligado a las artes, hijo del polifacético atleta y músico Teo Capriles y de María Querales. Su infancia y la cercanía de su familia con el maestro Vicente Emilio Sojo le permitieron formarse desde muy joven rodeado de prominentes figuras de la música local e internacional.

Esta influencia lo llevó a convertirse en un virtuoso ejecutor de múltiples instrumentos tradicionales y a fundar en los años setenta la célebre agrupación «Un Solo Pueblo» y más adelante «Venezuela Un Solo Pueblo». Junto a este conjunto, recorrió el país investigando y recopilando sonidos afrovenezolanos y cantos populares para dejarlos registrados en más de 25 producciones discográficas, impulsando además proyectos como Canturía Popular Venezolana, Pasacalle y La Banda de la Bandola.

🟡#EnVideo | El músico, compositor e investigador venezolano José Ismael Querales falleció tras más de 50 años dedicados con pasión al estudio, preservación y difusión de las tradiciones venezolanas. 🇻🇪 Su trayectoria deja una huella en la música y en la cultura nacional, así… pic.twitter.com/hXWdT6LdoP — Globovisión (@globovision) September 21, 2026

A lo largo de su trayectoria , destacó no solo como investigador y divulgador de la herencia folclórica, sino también como un talentoso compositor de obras memorables como la Suite gallinácea o A Luis Miranda.

Colaboró activamente con los exponentes más destacados de la música caribeña y venezolana, entre ellos Simón Díaz, Cecilia Todd, Lilia Vera e Ilan Chester, y formó parte de la Orquesta Típica Nacional y de Fundatradiciones.