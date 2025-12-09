Famosa tenista sorprende al mundo del deporte al llegar a OnlyFans

La tenista Océane Dodin, que llegó a estar en el top 50 del WTA femenino, sorprendió al mundo del deporte al anunciar una alianza con OnlyFans, una plataforma caracterizada por su contenido para adultos.

Dodin, de 29 años, pasó casi un año alejada de las canchas por un grave problema en el oído interno. Aunque logró regresar al circuito, no ha tenido el mejor desempeño y llegó a caer hasta el lugar 744 en el ránking WTA.

Ante este escenario, Dodin no tuvo más opción que buscar fuentes alternativas de ingresos. Producto de los elevados gastos que conlleva una carrera, la tenista abrió una cuenta en OnlyFans y puso en marcha una colaboración con la empresa.

El diario francés Le Figaro detalló que el patrocinio a Dodin busca brindar una nueva narrativa al deporte, pero sin perder el respeto al profesionalismo. «Un universo donde el tenis se fusiona con la sensualidad, siempre con estilo», dijo.

LA HISTORIA DE DODIN

En una de sus primeras publicaciones en OnlyFans, Dodin recordó que llegó a octavos de final del Abierto de Australia en 2024. «Crecí con una raqueta en la mano. Mi estilo se caracteriza por la potencia y la audacia en la pista», agregó.

«Después de los altibajos, un título de la WTA, una pequeña pausa forzada y un regreso a las pistas, comparto aquí algo más que tenis: una lucha por mi historia y mi vida. ¿Tienes curiosidad por saber más?», concluyó Dodin.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL SUSTO QUE SE LLEVÓ ROSALÍA QUE SE VOLVIÓ VIRAL: SALIÓ CORRIENDO EN PLENA ENTREVISTA POR CULPA DE UNA CUCARACHA

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (@mincienciaytecnologia_ve)



Dodin ganó relevancia mediática recientemente por someterse a una operación de aumento de pecho durante un periodo de baja deportiva. Se trata de unas pocas deportistas del sector en jugar con implantes mamarios.

La tenista aseguró en octubre que estaba «muy contenta» por el resultado de la operación y que los implantes no han afectado su desempeño deportivo. «No me arrepiento para nada y no me molesta», sentenció.