Muerte de Brigitte Bardot desata polémica disputa por su herencia, este era su impresionante patrimonio

Mientras que el mundo del entretenimiento se mantiene de luto por la muerte de la actriz francesa Brigitte Bardot, ícono de la Época de Oro de Hollywood, trascendieron detalles sobre su patrimonio y, en tal sentido, su herencia.

Bardot falleció el domingo a los 91 años en Saint-Tropez en Francia. A pesar de que llevaba más de medio siglo alejada de la gran pantalla y los focos de la prensa, logró amasar un importante patrimonio que podría desatar una disputa familiar.

De acuerdo a medios especializados, Bardot dejó una huella económica sumamente destacable. Al momento de morir, la actriz dejó un patrimonio de 65 millones de dólares, producto de distintas fuentes de ingresos.

El patrimonio se formó gracias a ingresos por cine, derechos de imagen, inversiones inmobiliarias y acciones. Aunque se retiró de la gran pantalla a los 39 años, su prudencia financiera no solo mantuvo su fortuna, sino que la incrementó.

PROPIEDADES DE BARDOT

La actriz contaba con diversas propiedades, destacando dos residencias en Saint-Tropez. La primera es La Mandrague, su hogar desde la década de los 50 y sede de la Foundation Brigitte Bardot, que lideró hasta su muerte, mientras que la segunda se llama La Garrigue, un santuario de animales de 10 hectáreas.

Bardot también tenía a su nombre otras propiedades alrededor de La Garrigue y una villa en Cannes, valuada en unos seis millones de euros. Asimismo, medios franceses indican que tiene varios apartamentos en París.

La intérprete decidió que su heredera universal fuera su fundación. Sin embargo, medios locales indican que su hijo tiene el derecho al 50% del patrimonio residual (herencia tras entregar bienes específicos mencionados en el testamento), a pesar de las decisiones de Bardot.

Hasta el momento, se desconoce cómo será la división del patrimonio y se presume que abogados deberán evaluar el caso. No hay detalles sobre algún proceso judicial en curso.