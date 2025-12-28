El impresionante video generado con IA con el que Thalía trajo de vuelta sus personajes más icónicos

La actriz y cantante mexicana Thalía compartió un video en sus redes sociales, generado con Inteligencia Artificial, en el que trajo de vuelta a los personajes más icónicos que ha interpretado durante su carrera en la televisión de su país y que la convirtieron en una de las actrices de telenovelas favoritas en el mundo entero.

«Imposible no terminar el año agradeciéndole a todas mis niñas preciosas. Gracias a mis hermosas protagonistas de sueños y alegrías. Ellas nos siguen uniendo generaciones enteras, sin fronteras sin idiomas, solo guiadas por el amor y los deseos de que los sueños se pueden cumplir», escribió la artista en la publicación realizada en su cuenta de Instagram.

«Gracias a ellas que siguen más vigentes que nunca, adaptándose a todos los formatos existentes y por venir.

Y a ustedes, mi amada ThalyFamilia por llevarlas en un rinconcito de sus corazones, porque con ellas… también voy yo», agregó la talentosa mexicana.

DESDE MARÍA LA DEL BARRIO HASTA ROSALINDA

El video mostró a la artista junto a sus personajes más emblemáticos, entre ellos María Mercedes, Marimar, María la del Barrio y Rosalinda. El homenaje se viralizó rápidamente en redes sociales, generando reacciones de fanáticos de varios países.

El recorrido visual incluye escenas y referencias a las telenovelas que consolidaron a Thalía como una de las figuras más reconocidas de la televisión latinoamericana. Entre los personajes destacados aparecen:

María Mercedes, quien fue la primera de la trilogía de las “Marías”, lanzada en 1992, donde Thalía interpreta a una joven humilde que, tras una serie de eventos, logra cambiar su destino.

Marimar, estrenada en 1994, narra la historia de una joven pobre que vive con sus abuelos y enfrenta adversidades, destacando la participación de Eduardo Capetillo como coprotagonista y de Chantal Andere como antagonista.

María la del Barrio, emitida en 1996, relata la vida de una recolectora de basura que se convierte en sirvienta de una familia adinerada y conoce el amor, compartiendo créditos con Fernando Colunga e Itatí Cantoral, quien interpretó a Soraya Montenegro.

Por último apareció Rosalinda, lanzada en 1999, bajo la dirección de Beatriz Sheridan, la cual contó con la participación de Laura Zapata y Angélica María.

Estos personajes convirtieron a Thalía en un icono no solo de la televisión mexicana, sino de los amantes de las telenovelas a nivel mundial.