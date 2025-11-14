Caraota Show

EN VIDEO: Stephany Abasali brilló en el Miss Universo con un desfile en traje de baño de ensueño

La Miss Venezuela Stephany Abasali subió la temperatura de las pasarelas en el Miss Universo 2025 con un desfile en traje de baño donde deslumbró con su brillo, elegancia y dominio del desfile celebrado este viernes en el Columbia Pictures Aquaverse de Pattaya, Tailandia.

La reina de belleza venezolana lució un bikini negro de dos piezas. Además, una pulsera plateada que combinó con un brazalete dorado, cuyo tono también replicó en su collar y en los dos grandes zarcillos que le daban un toque de autenticidad a su outfit.

Para esta ocasión lució el cabello suelto con suaves ondas que le daban un toque playero, pero elegante. Durante su caminata por la pasarela se mostró imponente y segura, demostrando una gran actitud ante las cámaras.

Stephany estuvo entre las 120 delegadas de todo el mundo que llevaron a cabo este desfile de traje de baño como parte de los eventos previos a la gran noche final del Miss Universo.

La votación online para las diferentes categorías del concurso Miss Universo 2025 ya está abierta en la aplicación del certamen.

El evento de coronación tendrá lugar el 21 de noviembre en el Impact Muong Thong Thani Arena de Bangkok, Tailandia.

