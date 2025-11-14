VIRAL: Modelo confesó que se divorció de la estrella de la NFL Matt Kalil por el ‘gran’ tamaño de su…

La relación modelo Haley Baylee y la exestrella de la National Football League (NFL) Matt Kalil fue una de las más populares del mundo del entretenimiento, hasta que todo terminó súbitamente por una insólita razón.

Baylee y Kalil combinaron el deporte, moda y redes sociales durante su relación. Ella como modelo e influencer y él como tackle ofensivo de la NFL, se caracterizaron por ser una pareja estable. Sin previo aviso, su divorcio llegó en 2022.

Durante varios años hubo numerosas especulaciones sobre la causa de la separación. Sin embargo, durante una entrevista con el streamer Marlon García, Baylee rompió el silencio sobre la verdadera razón de la ruptura.

Muchos pensaron que se trataba de problemas maritales, una infidelidad o hasta dificultades para llevar sus vidas profesionales a la par de la relación. Sin embargo, Baylee explicó que se debió a problemas de intimidad.

BAYLEE SENTÍA DOLORES

De acuerdo a la modelo, el pene de Matt Kalil era extremadamente grande. «Era como dos latas de Coca-Cola, una encima de otra», dijo Baylee. Aunque parecía ser un chiste, aclaró que esa era la realidad.

La modelo aseguró que las relaciones sexuales eran dolorosas e insostenibles en la pareja. Incluso, acudieron a distintas soluciones médicas y terapéuticas, además de buscar terapia de pareja, sin éxito.

Haley Baylee reveals that she DIVORCED her NFL husband Matt Kalil because of intimacy issues their whole marriage 😬💀

pic.twitter.com/8d59DSjsKT — Killa 🌺 (@KillaKreww) November 4, 2025



Luego de numerosos intentos fallidos de encontrar una solución al problema, se acabó la posibilidad de mantener el matrimonio y solicitó el divorcio. Igualmente, Baylee manifestó que siente un gran respeto por Kalil y valora su esfuerzo por resolver la crisis.

Kalil y Baylee se casaron en julio de 2015 y se divorciaron en 2022. Dos años después, el exfutbolista se unió en matrimonio con la modelo Keilani Asmus.