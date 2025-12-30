Caraota Show

Miss Universo 2026 está en riesgo: esto son los escándalos que asedian a Raúl Rocha y Anne Jakrajutatip

La edición 2026 del Miss Universo se encuentra pendiendo de un hilo, puesto que las autoridades de Puerto Rico suspendieron el apoyo al concurso por los escándalos en que se vieron envueltos sus copropietarios, Raúl Rocha Cantú y Anne Jakrajutatip.

Rocha cuenta con una orden de captura de la Fiscalía de México por presunto contrabando de combustible y armas. Jakrajutatip, por su parte, fue condenada a dos años en prisión por fraude por engañar a inversores con información falsa.

Ante la incertidumbre que gira en torno al Miss Universo, el gobierno de Puerto Rico, sede del próximo evento, podría desligarse del concurso. La gobernadora Jenniffer González reconoció al diario Primera Hora su preocupación.

«Hay una preocupación real, todos la tenemos. Nadie esperaba que un certamen de la importancia y el ‘standing’ de Miss Universo fuera afectado», detalló la gobernadora.

COMPAÑÍA DE TURISMO DE PUERTO RICO

La primera medida fue tomada por la Compañía de Turismo de Puerto Rico, que suspendió el pago de 1,5 millones de dólares comprometidos al evento, mientras espera por una reunión con los directivos del Miss Universo en enero.

«Le hemos dado hasta enero para que le sometan a la Compañía de Turismo información sobre quién va a ser los nuevos ejecutivos, cómo se va a manejar y revisar todas las cláusulas», dijo Willianette Robles, directora del organismo.

Robles detalló que buscan conocer la estructura interna, los ejecutivos responsables y las cláusulas sobre el uso de fondos públicos de Puerto Rico. Básicamente, hay preocupación sobre la falta de transparencia del concurso.

Aunque el Miss Universo no se ha pronunciado sobre la posición de Puerto Rico, trasciendo que está cerrando sus oficinas en México. Todo no ha hecho más que aumentar las dudas sobre la estabilidad de la organización.

