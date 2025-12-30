FOTOS VIRALES: Wisin aparece sin lentes en Navidad y causa impacto en las redes sociales

El reguetonero Wisin, cuyo nombre es Juan Luis Morera, se viralizó durante las fiestas decembrinas por un curioso aspecto: una serie de fotografías en donde el cantante no tiene sus característicos lentes.

El dúo musical Wisin & Yandel se ha caracterizado por décadas por el hecho de que ambos usan lentes oscuros. Esto les ha brindado una clara identidad, pero muchos fanáticos no logran reconocerlos sin ellos.

Así ocurrió hace pocos días, cuando Wisin publicó una galería de fotografías en Instagram junto a su familia en Navidad. En las imágenes se puede apreciar al reguetonero con su esposa, Yomaira Ortiz, y sus tres hijos.

Más allá de la unión familiar, las imágenes se viralizaron porque Wisin aparece sin sus característicos lentes. Son pocos los que los han podido ver sin ellos, de manera que sus fanáticos quedaron completamente sorprendidos.

WISIN VIRAL

En cuestión de pocos días, las fotografías se viralizaron en redes sociales y la publicación cuenta con más de 300.000 likes. A esto se suman miles de comentarios, en donde los fanáticos le enviaron sus buenos deseos a Wisin y su familia.

Sin embargo, la ausencia de los lentes no pasó desapercibida. Numerosos internautas consideraron que Wisin parece asiático sin sus lentes. «Wisin koreano no existe…. el wisin Koreano» y «¿Cómo así que Wisin nació sin lentes» fueron uno de los comentarios más virales.

Mientras tanto, Wisin se prepara para continuar con su carrera en solitario tras poner punto y final al dúo con Yandel. Los fanáticos se mantienen expectantes a los próximos temas del cantante.