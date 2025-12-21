Miss Jamaica habló por primera vez tras su aparatosa caída en el Miss Universo

La representante de Jamaica en el reciente Miss Universo, Gabrielle Henry, habló por primera vez desde su aparatosa caída en el certamen, por la cual llegó a estar varios días en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Tailandia, lugar donde se llevó a cabo el concurso.

Henry escribió un sentido mensaje en sus redes sociales, para agradecer a todas las personas que han estado pendiente de su estado de salud y evolución.

«En un momento que exige tranquilidad y sanación, estoy agradecida de estar en Jamaica y sentir la fuerza familiar de Jamaica que me rodea. Extiendo mi más sincero agradecimiento a mi familia, amigos, por cada oración elevada en mi nombre por mis compatriotas jamaicanos, y a aquellos que me acompañaron en los momentos visibles e invisibles», escribió la joven en su cuenta de Instagram.

Asimismo, extendió su agradecimiento a los equipos médicos que la atendieron en Tailandia y al equipo que la acompañó a casa.

De igual manera, dio las gracias «al personal del aeropuerto (…) así como a los miembros de la Fuerza Policial de Jamaica, que me ayudaron a reducir el estrés del viaje».

«También doy las gracias al equipo de @officialmissuniversejamaica y a @thejamaicatouristboard por hacer los arreglos necesarios para que me recibieran en estos aeropuertos», agregó Henry.

SIGUE SU PROCESO DE RECUPERACIÓN

La modelo jamaiquina, quien también se desempeña como residente de oftalmología, advirtió que aún continúa en su proceso de recuperación.

«Como Miss Jamaica Universo 2025 y residente de oftalmología, recuerdo que los momentos de oscuridad no disminuyen la visión, sino que la refinan. Mientras sigo recuperándome, me inspira la forma en que los jamaicanos se levantan, sin desanimarse, después de la adversidad. Con el tiempo, compartiré más. Por ahora, mi enfoque sigue siendo la curación, el propósito y el servicio», señaló.

Por último, envió un agradecimiento especial a las personas que colaboraron e hicieron posible su regreso a Jamaica, tras pasar casi un mes en la nación asiática.