Micro TDH rompió el silencio sobre su infidelidad a Bárbara Ramírez tras un año de polémicas

El cantante venezolano Fernando Morillo, conocido como Micro TDH, confirmó en una entrevista reciente que le fue infiel a la influencer Bárbara Ramírez, señalando que lo hizo porque «todos los hombres» son «esclavos de la tentación».

Durante un programa dominicano llamado Jessica en Punto, el cantante fue preguntando sobre la polémica infidelidad de hace un año. Lejos de desmentirlo, admitió que traicionó a la modelo venezolana.

Posteriormente, se le cuestionó sobre el motivo de cometer la infidelidad. Añadió que, «como hombres, todos somos esclavos tanto de la tentación como de la lujuria».

No obstante, Micro TDH continuó defendiéndose señalando que «todos cometemos errores». «Muy pocos son los que tienen las bolas de pararse en la raya y admitir la mi*rda», se justificó.

También describió cómo fue que Bárbara Ramírez se dio cuenta de su infidelidad. «Se enteró, me caí, todo fue horrible». «Todo fue por un tema mediático, la verdad. Las personas involucradas hicieron un circo mediático y entre todo eso, tanto la persona con la que yo estaba como yo, nos vimos involucrados y arrastrados», añadió Micro.

Con respecto a si se siente arrepentido de lo ocurrido, agregó lo siguiente: «Me arrepiento de haber hecho daño, más que el tema de la infidelidad. Me arrepiento de dañar a una persona que genuinamente yo quería».

«Fuera de eso, uno no tiene que arrepentirse de nada», acotó, antes de revelar que no está con la persona con la que traicionó a Ramírez.

CONTEXTO DE LA INFIDELIDAD A BÁRBARA RAMÍREZ

La polémica salió a la luz en octubre de 2024, cuando Bárbara Ramírez hizo varias historias de Instagram. En las imágenes se le veía muy afectada y decía que intenta «sanar el corazón» tras hacer públicas unas conversaciones de Micro TDH.

Luego, quedó en evidencia que Micro TDH tuvo una relación con otra mujer. Todo empeoró cuando la modelo Luz Arias confirmó en TikTok que fue la amante que estuvo con el reguetonero.

Arias afirmó que llevaba varios meses teniendo conversaciones con Micro TDH y que la infidelidad ocurrió tras una presentación en Houston, Estados Unidos. El cantante la invitó a dormir juntos en el hotel.

Tras el ofrecimiento, Arias pensó que Micro TDH estaba soltero y pasaron la noche juntos. Sin embargo, luego le preguntó sobre su relación con Bárbara y él habría respondido: «trato de no serle infiel».

Bárbara aseguró que se enteró de todo lo ocurrido porque Arias la contactó por redes sociales. Una vez se hizo público el escándalo, la modelo agradeció a sus 2 millones de seguidores la solidaridad y los buenos mensajes.