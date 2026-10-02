Megan Fox y su candente video viral para promocionar pastillas que combaten la disfunción eréctil

La actriz estadounidense Megan Fox protagonizó una campaña publicitaria de Ro Sparks, un medicamento recetado para tratar la disfunción eréctil, y aseguró sentirse satisfecha.

La empresa difundió este jueves, 1 de octubre, el video en sus redes sociales y en su canal de YouTube. En el audiovisual aparece la actriz de 40 años, conocida por Transformers, con un llamativo traje rojo ajustado, en un anuncio breve pero contundente.

«Hola, no soy Viagra. Soy Ro Sparks, un medicamento recetado para hombres», expresó al inicio del spot.

Luego, la protagonista de Diabólica tentación describió el producto como una fórmula 2 en 1 que requiere receta médica y combina sildenafil y tadalafil, ingredientes presentes en otros fármacos para la disfunción eréctil, como Viagra y Cialis.

A través del anuncio se explicó, además, que la pastilla se disuelve debajo de la lengua para lograr una absorción más rápida, en 15 minutos, y se destacó que su efecto puede durar hasta 36 horas.

«Me disuelvo bajo tu lengua para mayor rapidez y el tadalafil dura por muchas horas (…) Si me recetan, aparezco directamente en tu puerta. No te preocupes, mi empaque es muy discreto. Soy Megan Fox. Esto es Ro Sparks», concluye el mensaje.

SE SIENTE BIEN CON EL ROL

Fox se refirió a su nuevo trabajo en una entrevista con la revista People, en la cual habló sobre su conformidad con el rol.

De hecho, la actriz, que puso fin a su relación con el cantante Machine Gun Kelly, se mostró a favor de hablar de temas de sexualidad que involucran tanto a hombres como a mujeres.

«Personalmente, siento que quizás nací para esto. No hay mejor persona para haber participado en esto», manifestó la actriz.

«Gran parte de su masculinidad, identidad y ego están envueltos en este tema. Creo que necesitamos eliminar ese estigma y ese tabú, y educar a la gente —a los hombres en particular— de que esto es, en realidad, bastante común», reflexionó.

Por último, se dirigió a todos los pacientes que puedan sufrir disfunción eréctil aconsejándoles a no esconderse y tratar el problema.

«No eres defectuoso. No hay nada malo contigo. Puedes hablar de esto. No tienes que esconderlo», sostuvo.