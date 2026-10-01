Shakira se robó el show en la Semana de la Moda: El impactante y sorpresivo look que paralizó a todo París

La estrella colombiana Shakira causó un revuelo total tras realizar una sorpresiva aparición pública en las calles de Francia.

La cantante decidió hacer una breve pausa en sus compromisos musicales para asistir como invitada de honor a la Semana de la Moda de París. Por lo tanto, su presencia acaparó de inmediato las miradas de los críticos de la alta costura y de sus millones de fanáticos en las redes sociales.

EL ELEGANTE ATUENDO QUE SE ROBÓ EL SHOW

Para la importante cita nocturna, la intérprete ocupó un lugar privilegiado en la primera fila del desfile exclusivo de la firma Tom Ford. Ella lució un sofisticado vestido negro con escote en V, espalda descubierta y tirantes decorados con cristales brillantes.

Además, la presentación de esta nueva colección primavera-verano se llevó a cabo en la emblemática Place Vendôme. Allí la barranquillera compartió de cerca con otras celebridades internacionales como la icónica supermodelo Kate Moss.

Según se reseñó en el reporte oficial del portal Infobae, esta aparición en territorio francés contrasta drásticamente con los atuendos llamativos que usa en sus conciertos.

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EXPECTATIVA POR SUS NUEVOS PROYECTOS ARTÍSTICOS

La artista actualmente cumple con las fechas de su tour mundial Las Mujeres Ya No Lloran en la ciudad de Madrid. En consecuencia, tras cerrar sus espectáculos en España el próximo 11 de octubre, la cantante continuará su recorrido hacia destinos inéditos de Asia Central y las pirámides de Egipto.

A pesar de su apretada agenda de viajes, la compositora demuestra que sigue manteniéndose como un referente imbatible del entretenimiento y la cultura pop global. Por consiguiente, sus fanáticos esperan con ansias el anuncio de nuevas fechas de conciertos en otras regiones del mundo.