De cantar en el escenario a ganar varios premios: Venezolanos brillaron en la gala de los Latin Grammy

Los venezolanos brillaron durante los Latin Grammy 2025, y es que Gustavo Dudamel, Rawayana, Akapellah, C4 Trío y Daniela Padrón ganaron en sus distintas categorías.

Rawayana y Akapellah ganaron en la categoría Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina por el exitoso tema «Veneka».

El vocalista de Rawayana, Alberto Montenegro, y Akapellah, subieron al escenario junto a la locutora Érika de la Vega, quien se encargó de dar un breve discurso en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

«Como venezolana es un honor estar aquí porque quiero agradecer a la Academia por haber reconocido a Rawayana y Akapellah. En esta canción transformaron, con mucha magia, a una palabra peyorativa en un símbolo de resiliencia y fortaleza», dijo.

Asimismo, la violinista venezolana Daniela Padrón, junto con la agrupación Kerreke, obtuvo el Latin Grammy al Mejor Álbum Folklórico por «Joropango».

“Más allá del premio, lo que más me conmueve es sentir que la gente ha hecho suyo este proyecto. Joropango es una celebración de nuestra identidad latinoamericana, y recibir este Latin Grammy me reafirma que cuando la música nace desde el corazón, siempre encuentra su camino”, expresó Padrón.

Mientras, el director de orquesta Gustavo Dudamel logró el Latin Grammy en la categoría Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea. El venezolano ganó el premio junto con la compositora Gabriela Ortiz por «Revolución Diamantina».

Por su parte, C4 Trío ganó el Latin Grammy a Mejor Canción de Raíces por «Aguacero», interpretada junto a Luis Enrique.

INTERPRETACIONES EN VIVO

Asimismo, el talento venezolano brilló durante las interpretaciones musicales en la gala de los Latin Grammy.

La cantante Elena Rose interpretó de manera espectacular su tema «Me lo merezco», recibiendo muchos aplausos.

Al igual que la venezolana Joaquina, quien cantó su tema «Quise Quererte». Vale mencionar que ella estuvo nominada al Álbum del Año por «Al romper la burbuja».