«Me Rehúso» versión Jonas Brothers: Danny Ocean apareció de sorpresa en pleno show en Chile y causó furor

El cantante Danny Ocean fue el invitado sorpresa durante el show de los Jonas Brothers realizado el domingo en el Movistar Arena de Santiago de Chile.

Joe Jonas hizo una pausa durante el concierto para presentarlo: «Mi amigo, Danny Ocean», expresó el artista antes de que empezara a sonar «Me rehúso», la famosa canción que lo catapultó internacionalmente en 2016.

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Danny Ocean salió a la tarima y desató la euforia de los miles de fanáticos que estaban presentes en el concierto.

El icónico momento quedó grabado y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Tras interpretar la canción, Danny Ocean le agradeció a los Jonas Brothers y al público por ese momento tan especial. «Gracias, Santiago. Buenas noches», expresó.

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Sin embargo, muchos rumores habían circulado en X (Twitter) antes del espectáculo, esto debido a que Joe Jonas compartió en su cuenta de Instagram una foto cenando junto al cantante caraqueño.

DANNY OCEAN FORMARÁ PARTE DEL SHOW INAUGURAL DEL MUNDIAL 2026

El cantante venezolano Danny Ocean hará historia en el Estadio Azteca, en México, al convertirse en el primer venezolano en participar en una ceremonia inaugural de un Mundial masculino de la FIFA.

«¿Quien dijo que no íbamos al Mundial? Nos vemos el 11 de junio en la ceremonia de apertura en México. ¡No lo puedo creer! ¡Csmmmm! Thank you FIFA. Beso elástico en la boca para todos en la oficina ajajajaja», escribió el propio cantante en sus redes sociales.

De acuerdo con la información adelantada por The New York Times, el cantante formará parte del espectáculo previo al partido entre México y Sudáfrica el 11 de junio, fecha en la que arrancará oficialmente la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Quien dijo que no íbamos para el mundial? QUIEEEEEEN?? AAAAAAAH!! No lo puedo creeer!! Csm!! Nos vemos el 11 de Junio en la ceremonia de apertura en México. pic.twitter.com/9RqojxaVza — Danny Ocean (@Dannocean) May 8, 2026

El intérprete de «Me Rehúso» ha consolidado una carrera global con presentaciones en festivales, colaboraciones con artistas de la música latina y éxitos como «Fuera del mercado», «Dembow» y «Ley universal».

Su inclusión en la ceremonia inaugural representa un reconocimiento a su trayectoria y al impacto cultural que ha logrado más allá de las fronteras venezolanas.

La presencia del artista venezolano se suma a una cartelera que incluirá a Maná, Alejandro Fernández, Belinda. Así como Los Ángeles Azules y la sudafricana Tyla, entre otros.