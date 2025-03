«Me quieren desaparecer»: Gaby Spanic contó ‘la verdad’ de la difícil situación que atraviesa

La actriz y ex reina de belleza venezolana Gaby Spanic, reconocida por su trabajo en numerosas novelas, reveló el jueves detalles sobre la difícil situación que vive y sostuvo que «la quieren desaparecer».

Spanic hizo un live en su perfil de Instagram, en donde buscó contar «la verdad» que vive actualmente. Tras las acusaciones de una exasistente de que fue agredida por la actriz, esta habló a corazón abierto sobre lo que vive.

«Me han pasado cosas en la vida bien raras, de un tiempo para acá, desde que nació mi hijo, ha sido una persecución, una difamación constante, otra en mi lugar no aguantaría, otra en mi lugar, hubiera hecho otras cosas que me aconsejaron», dijo Spanic.

La actriz aseguró que muchos han buscado dañarla, pero prefiere dejarte «todo a Dios». «Hay gente hambrienta que de la nada quieren hacer fama y dinero, e inventan y difaman», aseguró.

«Esta persona (su exasistente) tenía una personalidad, insoportable, es una persona inestable emocionalmente, una persona carente», dijo Spanic. «Tiene la maldad sembrada en su corazón», aseveró.

SPANIC: «DOY LA CARA»

Tras la ola de críticas de parte de medios e internautas, Spanic aseguró que está «dando la cara». «Voy al grano, tengo más ovarios que muchas y muchos, digo la verdad. No sé mentir sin libretos. Me han difamado mucho», dijo.

Spanic también afirmó que hay personas «contratadas por alguien, no sé si hombre o mujer, pero hace tanto tiempo que me han querido destruir y aquí sigo de pie… ha sido muy duro, si Dios no me hubiese dado un hijo tan maravilloso, no sé».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gabriela Spanic (@gabyspanictv)



La actriz reconoció estar «cansada de los atropellos, de las difamaciones» y de que «se aprovechen» de ella. «Esta soy yo, no tengo máscaras ni disfraces… Me siento orgullosa de mí porque han querido hasta matarme y aquí sigo», concluyó.