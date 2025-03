EN VIDEO: Kerly Ruiz reveló que su hija sufre de bullying en el colegio, así lo afronta

La presentadora Kerly Ruiz reveló a través de sus redes sociales que su hija sufre de bullying en el colegio y dio a conocer la técnica que usa para sobrellevarlo.

«Gail y yo estamos teniendo una conversación sobre el bullying en el salón, porque vimos una serie y yo le estaba explicando como uno puede cambiar su vida si no sabe controlar la ira, la rabia, porque se deja llevar por las ofensas de muchas personas y uno no lo controla. Yo le digo que a mí me pasa todo el tiempo en las redes sociales que a veces te critican y te dejan mensajes super fuertes, y bueno como ser humano te puedes llenar de rabia e ira», contó la presentadora desde su vehículo en compañía de su pequeña hija.

«Ella me dijo de una técnica que aplica porque a Gail también le hacen bullying en el salón», añadió Ruiz.

#20Mar | Hija de Kerly Ruiz reveló que es víctima de acoso escolar. En un video compartido por la presentadora de televisión, conversan sobre el bullying y una técnica que utiliza la pequeña para afrontar el acoso. 🎥 Kerly Ruiz Instagram pic.twitter.com/vLnCrzKjsb — 2001online (@2001OnLine) March 20, 2025

En ese momento, la pequeña reveló lo que hace cada vez que enfrenta un mal momento de este estilo. «Lo primero que hago es que voy al baño, me echo agua fría en la cara y me quedo ahí sentada unos cinco minutos y se me pasa toda la rabia», expresó.

En este sentido, Ruiz destacó la forma que tiene su hija para no actuar de manera impulsiva. «Ósea tú respiras profundo antes de actuar con ira, con rabia, con violencia», concluyó.