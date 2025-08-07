Actor que interpretó a Superman se unió a los agentes de ICE para «salvar a Estados Unidos»

Dean Cain, conocido por interpretar a Superman en la serie Lois & Clark: Las nuevas aventuras de Superman entre 1993 y 1997, anunció que se unió al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) como parte de una campaña de reclutamiento para atraer nuevos agentes.

En un video difundido en redes sociales, Cain explicó su motivación para colaborar con la agencia federal. “Soy agente del orden público, además de cineasta, y sentí que era importante unirme a nuestros socorristas para ayudar a garantizar la seguridad de todos los estadounidenses, no solo para hablar de ello. Así que me uní”, declaró.

El actor de 59 años instó a otros a considerar una carrera en ICE, destacando incentivos como un bono por firmar de $50,000, el pago de préstamos estudiantiles y beneficios de jubilación mejorados para los nuevos reclutas.

“Si quieres ayudar a salvar a Estados Unidos, ICE está arrestando a los peores de los peores y eliminándolos de las calles de Estados Unidos”, afirmó. “Necesitan su ayuda, necesitamos su ayuda, para proteger nuestra patria para las familias. Únase hoy si hay algo que le interesa porque podemos ayudarle”, añadió Cain.

En su mensaje, el actor también elogió la gestión del presidente Donald Trump en materia migratoria y de seguridad nacional, señalando que durante su mandato, ICE arrestó a “cientos de miles de criminales, incluidos terroristas, violadores, asesinos, pedófilos, miembros de pandillas MS-13 y narcotraficantes”.

Si bien ICE publica datos sobre arrestos de individuos con antecedentes penales graves, diversos informes han evidenciado que muchos detenidos también son personas sin historial criminal o con infracciones menores.

La semana pasada, la secretaria Kristi Noem extendió la invitación a que los ciudadanos se alisten en la agencia. “Su país los está llamando a servir en ICE… Juntos, debemos defender la patria”.

Aunque la agencia federal solía tener un límite de edad de 37 años para nuevos aspirantes, recientemente ha actualizado sus políticas para ampliar su alcance de reclutamiento, permitiendo la participación de personas como Cain.