Madonna paralizó Nueva York: Así fue su show sorpresa en pleno Times Square para presentar «Confessions II»

(EFE).- La cantante estadounidense Madonna presentó este jueves su nuevo álbum, ‘Confessions II’, durante un concierto sorpresa celebrado en la emblemática Times Square, donde reunió a cientos de seguidores en pleno corazón de Manhattan.

La cantante apareció en el balcón de una de las pantallas de Times Square y cantó algunos de los adelantos de su nuevo trabajo y clásicos como ‘Hung Up’.

‘Confessions II’, el decimoquinto álbum de estudio de la cantante, está concebido como una secuela de su disco ‘Confessions on a Dance Floor’ (2005) y se publicará el próximo 3 de julio.

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EL SHOW DE MADONNA

Madonna arrancó su concierto presentación en Times Square con ‘I Feel So Free’, la primera pista en su nuevo álbum, y tras interpretar ‘Bring Your Love’, en la que colabora con la cantante Sabrina Carpenter, con quien la interpretó en el Festival de Coachella, revisitó su trabajo de hace más de 20 años, entre ellas ‘Get Together’.

En este trabajo, se adentra de nuevo en la música disco y electrónica y ha vuelto a trabajar con el productor Stuart Price, con quien coescribió la primera parte de este díptico.

La actuación de Madonna fue en colaboración con la aplicación de citas gay Grindr con motivo del inicio del mes del Orgullo LGTBIQ+.

Madonna’s pop-up concert performance in Times Square yesterday pic.twitter.com/WB1wDPSQWG — Noel Y. Calingasan • NYC (@nyclovesnyc) June 5, 2026

La aplicación, que desde hace días ha cambiado su característico color amarillo por el mismo rosa de la portada del nuevo disco de Madonna, notificó a sus usuarios y retransmitió en directo el concierto.

Antes de Madonna, otros cantantes como Charli XCX, Shakira, Dua Lipa o Paul McCartney también dieron conciertos sorpresa en Times Square.

#Madonna volvió a sorprender a sus seguidores al aparecer de manera inesperada en Times Square, en Nueva York, donde reunió a miles de fanáticos para presentar un adelanto de su próximo álbum, Confessions on the Dance Floor Part 2. La llamada “Reina del Pop” interpretó nuevos… pic.twitter.com/Aj8sPuMiIh — Edgar Paredes (@EdgarParedesH) June 5, 2026

Está previsto que la cantante presente oficialmente su nuevo trabajo este viernes en el neoyorquino Festival de Tribeca.

Se proyectará un corto de unos diez minutos sobre los seis primeros temas de su nuevo trabajo y luego la cantante mantendrá un coloquio con el cómico Jimmy Fallon.

EFE