Luto en la televisión: Murió actor de Netflix y Nickelodeon en trágico accidente

El mundo de la televisión brasileña está de luto por la inesperada muerte del actor Tony Germano, reconocido por su trabajo de doblaje en producciones de Netflix, Nickelodeon y Disney, en un trágico accidente en São Paulo.

Aunque la noticia fue confirmada por su representante el miércoles, apenas tomó visibilidad internacional este viernes. Medios locales precisaron que Germanio sufrió un severo accidente en casa de sus madres.

De acuerdo a fuentes brasileñas, Germano estaba reorganizando en casa de sus padres cuando subió al techo de la vivienda. Mientras trabajaba en la remodelación, cayó al vacío, sufriendo heridas mortales.

Aunque Germano fue atendido por organismos de emergencias, el actor ya había muerto por la gravedad de sus heridas. Una vez trascendió la noticia, numerosos artistas brasileños manifestaron su luto.

Germano fue velado en la tarde del jueves en el cementerio Bosque da Paz, en Vagem Grande Paulista, en donde sus familiares, amigos y colegas se despidieron. El entierro en el panteón familiar se llevó a cabo a las 11:30 de la mañana.

TRABAJO DE GERMANO

Tony Germano era una figura muy querida dentro de la comunidad artística y tenía más de tres décadas dentro de la industria. Destacó especialmente dentro del teatro, cine y televisión brasileña, aunque también incursionó en el doblaje de voz.

Así pues, Germano doble las versiones en portugués de producciones infantiles y juveniles. Participó en la serie animada de Netflix Ve, perro ¡Ve! (Vai, Cachorro, Vai!), en Elena de Avalor de Disney y la comedia de Nickelodeon Nicky, Ricky, Dicky & Dawn.

Actores, directores y amigos expresaron sus condolencias en redes sociales. Además de recordar su extensa carrera en el mundo artístico, destacaron su talento en el doblaje.