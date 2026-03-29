Luto en Hollywood: Falleció reconocido actor recordado por su papel en la saga de «Volver al Futuro»

El reconocido actor James Stewart Tolkan, recordado por su papel en «Volver al Futuro», falleció pacíficamente a los 94 años el pasado 26 de marzo en Saranac Lake, Nueva York, información confirmada por fuentes cercanas a la familia de la estrella, quien consolidó una importante trayectoria en la industria.

Tolkan nació el 20 de junio de 1931 en Calumet, Michigan, y enfrentó una adolescencia errante tras el divorcio de sus padres. Recorrió diversas ciudades de Estados Unidos hasta establecerse en Arizona, lugar donde finalmente concluyó su formación secundaria.

El intérprete apostó por la actuación tras servir en la Marina durante la Guerra de Corea y mudarse a Nueva York con solo 75 dólares. Allí se formó bajo la tutela de Stella Adler y Lee Strasberg, desarrollando una sólida carrera teatral que incluyó el elenco original de Glengarry Glen Ross.

Su reconocimiento internacional despegó tras participar en la saga de ciencia ficción Volver al futuro en 1985. En dicha producción dio vida al estricto director Strickland, convirtiéndose en uno de los personajes secundarios más emblemáticos de la historia del cine.

Tolkan confesó al portal Impulse Gamer que la propuesta para esta cinta llegó casi por casualidad y sin grandes expectativas de éxito. «Bueno, soy un actor de Nueva York, como ya dije, y siempre he dicho que nunca iría a Hollywood», admitió el artista en aquella entrevista.

PALABRAS DE TOLKAN SOBRE VOLVER AL FUTURO

El actor recordó con especial afecto la evolución de la producción y el cariño que el público manifestó hacia la historia de Marty McFly. «Recibí la llamada de Robert Zemeckis, y en ese entonces no sabía quién era, pero pensé: ‘Vale, esta es mi oportunidad de ir a Hollywood’», explicó sobre sus inicios, reseñó La Nación.

James destacó la mejora en las condiciones de trabajo durante el rodaje de las secuelas gracias a la enorme aceptación de la audiencia. «Teníamos enormes caravanas y era increíble, y eso es lo que recuerdo, lo divertido que fue. Es la película más divertida que he hecho en mi vida», aseguró.

Tras alcanzar la fama mundial, el actor participó en éxitos como Top Gun junto a Tom Cruise y en Masters of the Universe. También compartió pantalla con figuras de la talla de Warren Beatty y Al Pacino en la película Dick Tracy de 1990.

En sus últimos años, Tolkan trabajó en el western Bone Tomahawk y retomó a su personaje más famoso en un proyecto especial para fanáticos en 2020. El actor mantuvo un matrimonio de 54 años con Parmelee Welles y se distinguió por su profundo amor hacia los animales.

Su familia solicitó a los seguidores que, en lugar de flores, realicen donaciones a refugios de rescate animal en su memoria. Este deseo apareció reflejado en el obituario publicado en la página oficial de Volver al futuro tras confirmarse su partida.