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Britney Spears rompió el silencio a casi un mes de su arresto: Lanzó dura acusación contra exguardaespaldas

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
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La cantante Britney Spears denunció formalmente a su exguardaespaldas, Thomas Bunbury, por presuntamente ingresar sin autorización a sus dispositivos electrónicos y a su cuenta personal de iCloud, una acusación que surge apenas semanas después de que las autoridades de California arrestaran a la artista por conducir bajo los efectos del alcohol y drogas.

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Según reportó Daily Mail, la estrella del pop utilizó a su equipo legal para enviar una carta de «cese y desistimiento» al antiguo empleado. En el documento judicial, Spears sostiene con firmeza que Bunbury «pudo acceder a sus dispositivos y a su cuenta de iCloud sin su autorización o consentimiento».

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La intérprete comenzó a sospechar de una intrusión digital luego de experimentar bloqueos recurrentes en sus cuentas personales durante los últimos meses. El presunto hackeo ocurrió después de que la artista despidiera a Bunbury en agosto de 2025 por violar un acuerdo de confidencialidad (NDA) al filtrar información a medios y fanáticos.

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Tras ese incidente laboral, Spears asegura que alguien la bloqueó de sus cuentas en varias ocasiones, lo que encendió las alarmas de seguridad en su entorno cercano. Ante la vulneración de su privacidad, la cantante decidió emprender acciones legales inmediatas contra el sospechoso.

En la misiva enviada por sus abogados, Spears advierte a Bunbury que su conducta habría infringido «múltiples leyes estatales y federales» de los Estados Unidos. El equipo legal amenaza con reportar el caso a las autoridades competentes si el exguardaespaldas no cumple con una serie de exigencias estrictas.

La artista solicitó específicamente que Bunbury elimine cualquier copia de archivos obtenidos ilegalmente y que informe detalladamente si compartió «fotos, archivos o documentos» con terceras personas. Con esto, Spears busca determinar el alcance real de la filtración y verificar si distribuyeron su información personal.

ARRESTO POR CONDUCIR BAJO EFECTOS DEL ALCOHOL

Este conflicto de seguridad digital coincide con los recientes problemas judiciales que enfrenta la celebridad en el estado de California. El pasado 4 de marzo, la Patrulla de Caminos detuvo a la cantante en el condado de Ventura bajo sospecha de conducir «bajo la influencia de una combinación de alcohol y drogas».

El arresto se produjo después de que un testigo reportara a un conductor errático en la autopista, donde los oficiales interceptaron a Spears mientras conducía sola su BMW 430i negro. Tras fallar las pruebas de sobriedad en el sitio, el personal médico le realizó un análisis de sangre antes de su liberación, reseñó Infobae.

Aunque los fiscales todavía no confirman cargos formales contra la «Princesa del Pop», la artista deberá comparecer en una audiencia programada para el próximo 4 de mayo. Su representante calificó el suceso como «un incidente desafortunado que es completamente inexcusable» ante los medios de comunicación.

Finalmente, el equipo de la cantante aseguró que ella «va a tomar las medidas correctas y cumplir con la ley» para resolver su situación personal. Su representante expresó que confía en que este proceso sea «el primer paso en un cambio muy necesario que debe ocurrir en la vida de Britney».

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