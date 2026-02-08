Luto en el rock: Falleció integrante de la famosa banda 3 Doors Down tras dura batalla contra el cáncer

El vocalista principal de la banda de rock 3 Doors Down, Brad Arnold, falleció este sábado a los 47 años de edad, varios meses después de que el músico anunciara públicamente su diagnóstico de cáncer de riñón en etapa 4.

La agrupación musical confirmó a través de un comunicado oficial que Arnold “falleció en paz, rodeado de sus seres queridos, mientras dormía, tras su valiente batalla contra el cáncer”. El artista luchaba contra un carcinoma renal que hizo metástasis en sus pulmones.

Brad Arnold fundó 3 Doors Down en Mississippi durante el año 1995 y alcanzó la fama mundial cuatro años después con el tema “Kryptonite”. El cantante escribió ese éxito global mientras recibía una clase de matemáticas cuando apenas tenía 15 años.

El disco debut de la banda, titulado “The Better Life”, logró vender más de 6 millones de copias en todo el mundo, según CNN. Gracias a este trabajo y a temas posteriores, el grupo recibió nominaciones al Grammy, incluyendo una en 2003 por la canción “When I’m Gone”.

La banda aseguró que su líder “ayudó a redefinir el rock mainstream, combinando la accesibilidad del postgrunge con una composición emocionalmente directa”. Sus letras conectaron profundamente con oyentes cotidianos a través de temas honestos.

Bajo el liderazgo de Arnold, 3 Doors Down publicó seis álbumes de estudio, siendo “Us And The Night” de 2016 su última producción. En su catálogo destacan canciones icónicas como “Loser”, “Duck and Run” y el tema “Be Like That”.

En una entrevista con The Associated Press en 2011, el vocalista reflexionó sobre su longevidad en la industria musical y su crecimiento personal. “Si haces algo durante tanto tiempo como nosotros, inevitablemente te vuelves mejor en ello, ¿sabes?”, afirmó Arnold.

ACTUACIONES DESTACADAS DE LA BANDA

La trayectoria de la banda incluyó hitos culturales como su participación en la banda sonora de “American Pie 2” y en eventos políticos de alto perfil. En 2017, el grupo se presentó en el concierto de toma de posesión del presidente Donald Trump.

El diagnóstico de cáncer renal de células claras, revelado en mayo del año pasado, obligó a la banda a cancelar sus presentaciones en vivo. Arnold se mantuvo alejado de los escenarios desde entonces para enfocarse en su tratamiento médico.

Sus compañeros de banda destacaron que el legado del cantante trasciende las fronteras de las grabaciones de estudio y las giras mundiales. “Su música resonó mucho más allá del escenario, creando momentos de conexión, alegría, fe y experiencias compartidas”, señaló el grupo.