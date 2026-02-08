Gobernador Newsom designó este 8Feb como el «Día de Bad Bunny» en California

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, realizó un sorpresivo anuncio este sábado al designar el 8 de febrero como el «Día de Bad Bunny» en la entidad, ubicada en el extremo sur de la costa Oeste de los Estados Unidos.

Esta designación se da apenas horas antes de que el cantante puertorriqueño realice el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LX, que enfrentará a los Seattle Seahawks contra los New England Patriots en el Levi Stadium de Santa Clara.

Para Newsom el momento estelar de la noche será durante el descanso de las acciones por el Trofeo Vince Lombardi, cuando Bad Bunny tome el escenario para un show que promete romper todos los récords de audiencia.

En una publicación escrita completamente en mayúsculas en su cuenta de X (Twitter), Newsom dijo que era un gran admirador de “PUERRRRRRRTO RICO”.

«Como muchos saben, soy un amante enorme del español. Es un idioma hermoso hablado por muchas personas hermosas en el gran estado de California y en todo el mundo», escribió el gobernador.

Finalmente, culminó su mensaje escribiendo: «¡Feliz Día del Conejo, América! ¡Disfrútalo!».

GRANDES EXPECTATIVAS

Los aficionados del fútbol americano expresaron su entusiasmo en redes sociales tras el anuncio de la NFL de que el artista, encabezaría el espectáculo de medio tiempo de este año.

Algunos incluso publicaron una cuenta regresiva para aprender español antes del partido, que además se espera que atraiga a millones de espectadores de todo el mundo, de acuerdo a lo reseñado

Durante una conferencia de prensa el jueves Bad Bunny, cuyo verdadero nombre es Benito Martínez Ocasio, dijo que espera que los fanáticos disfruten de la actuación.

“Quiero que la gente se divierta. Será una fiesta enorme”, enfatizó. “Quiero compartir lo que la gente puede esperar de mí y mucho de mi cultura”, agregó el puertorriqueño.

GANADOR DEL ÁLBUM DEL AÑO EN LOS GRAMMY E INCURSIÓN EN HOLLYWOOD

Bad Bunny ganó recientemente el Premio Grammy 2026 al Álbum del Año por «Debí Tirar Más Fotos».

Su éxito es tal, que agotó las entradas para una residencia de 31 conciertos que se desarrollaron de julio a septiembre de 2025 en San Juan, de su natal Puerto Rico. No obstante, su popularidad se ha extendido globalmente, incluyendo apariciones en películas y en programas icónicos de la televisión estadounidense como «Saturday Night Live».