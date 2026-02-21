Luto en el mundo de la música: Fallece a sus 75 años el icónico salsero Willie Colón

El mundo de la salsa está de luto, después de que este sábado se conociera el lamentable fallecimiento de Willie Colón, uno de los grandes exponentes del género, a los 75 años de edad, información confirmada por su familia.

En un comunicado difundido en Facebook, los allegados del salsero explicaron que el intérprete falleció la mañana de este sábado, rodeado de familiares.

«Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre», dice el texto.

Asimismo, la familia de Willie Colón dijo estar «profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo».

PARTE DE SU TRAYECTORIA

Willie Colón inició su camino musical a los 16 años con la grabación del álbum El Malo en 1967. En esta etapa temprana, el artista formó junto a Héctor Lavoe uno de los dúos más influyentes de la salsa bajo el sello Fania.

Antes de alcanzar la fama, Colón exploró su talento mediante el estudio de la flauta y el clarinete. Finalmente, el músico eligió la trompeta como su instrumento principal, herramienta con la cual definió su estilo artístico.

La dupla con Lavoe produjo éxitos memorables que marcaron la historia del género. Entre sus temas más populares destacan «Calle Luna, Calle Sol», «Che Che Colé» y «El día de mi suerte», piezas que los consolidaron en los años 70.

En 1977, el trombonista presentó a Rubén Blades mediante la producción titulada «Metiendo Mano». Este encuentro dio paso a una alianza exitosa que generó clásicos de la salsa como Maestra vida y Canciones del solar de los aburridos.

A lo largo de su carrera, Willie Colón registró más de 32 álbumes y vendió más de ocho millones de discos en el mundo. Sus logros incluyen nueve Discos de Oro y cinco de Platino, cifras que lo posicionan como una figura esencial de la música latina.