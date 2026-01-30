Luto en el cine: Murió la actriz Catherine O’Hara, estrella de ‘Mi Pobre Angelito’

El mundo del cine se encuentra de luto por la partida de la popular actriz Catherine O’Hara, reconocida por su papel de Kate McCallister en las películas de Mi Pobre Angelito. La intérprete falleció a los 71 años en Los Ángeles, Estados Unidos.

La agencia de representación CAA confirmó a Page Six el fallecimiento de la actriz y compartió una declaración al respecto. «Nos entristece anunciar el fallecimiento de Catherine O’Hara», indicó.

El Departamento de Bomberos dijo que respondieron a una llamada de emergencia emitida desde la casa de O’Hara. Cerca de las 4:50 de la madrugada, trasladaron a la actriz de emergencia hasta un hospital.

Reportes extraoficiales indican que O’Hara ingresó al centro de salud en «estado de grave». La agencia CCA, por su parte, se limitó a afirmar que la actriz falleció «después de una breve enfermedad».

ENFERMEDAD DE O’HARA

El entorno de la actriz todavía no ha brindado amplios detalles sobre las circunstancias en las que murió la actriz. Sin embargo, cabe recordar que O’Hara sufría de situs inversus, una extraña enfermedad.

Este padecimiento consiste en que los órganos aparecen en el lado opuesto del cuerpo que el de la población normal. En el caso de O’Hara, su hígado estaba a la izquierda, mientras que el corazón a la derecha.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, se desconoce si esta rara enfermedad está relacionada con su muerte. Aunque generalmente es inofensiva, puede generar que las complicaciones futuras sean más difíciles de diagnosticar.

O’Hara saltó a la fama por su papel de Delia Deetz en la aclamada película Beetlejuice de Tim Burton. Finalmente, ganó aún más popularidad como la madre de Macaulay Culkin en las dos primeras películas de Mi Pobre Angelito, en 1990 y 1992.