¿Luis Miguel fue hospitalizado de emergencia en Nueva York? Esto es lo que se sabe

La supuesta hospitalización de emergencia del cantante Luis Miguel, en Nueva York, encendió las alarmas entre sus fanáticos.

La tarde de este viernes 15 de mayo comenzaron a circular los rumores, cuando periodistas de espectáculos y cuentas especializadas aseguraron que el cantante estaba ingresado en un hospital por un supuesto problema cardiaco, dijo el diario La Mañana.

Sin embargo, medios mexicanos aclaraban que no existía una confirmación oficial de la visita del intérprete a un centro asistencial.

ASÍ INICIARON LOS RUMORES

De acuerdo con información difundida inicialmente por Jacqueline Martínez, conocida en redes sociales como Chamonic, la pareja de Luis Miguel, Paloma Cuevas, lo llevó a una revisión médica.

Incluso, dijeron que Cuevas lo trasladó al nosocomio tras presentar malestares desde principios de semana. La diseñadora y empresaria española mantiene actualmente una relación con Luis Miguel y recientemente ambos fueron captados en Salamanca, España.

La influencer incluso dijo que los médicos habrían detectado un problema relacionado con el corazón y que el artista continuaría hospitalizado.

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“Supuestamente… se dice que Luis Miguel desde el día lunes se encuentra hospitalizado tras sentirse mal, su novia lo habría llevado a revisión. Según detectaron que tenía un problema cardiaco… y hasta el momento sigue hospitalizado en Nueva York”, publicó Chamonic en sus redes sociales.

Después, el periodista Javier Ceriani retomó el tema y reforzó las versiones sobre el supuesto estado de salud del cantante. Aseguró en redes sociales que Luis Miguel habría está internado para realizarse estudios médicos relacionados con el corazón.

Tampoco se han dado detalles sobre el centro médico donde presuntamente estaría internado ni sobre la gravedad del supuesto padecimiento.

En los últimos meses, el cantante se ha mantenido alejado de los reflectores luego de concluir su gira internacional en 2024.

Por ello, cualquier información relacionada con su salud generó reacciones inmediatas entre seguidores y medios de entretenimiento.

Luis Miguel mantiene un perfil reservado y alejado de redes sociales desde el final de su gira.

Mientras tanto, las redes sociales continúan llenándose de mensajes de apoyo y preocupación por parte de seguidores del llamado “Sol de México”.

Los fanáticos permanecen atentos a cualquier actualización oficial sobre el estado de salud del intérprete de “La Incondicional” y “Suave”.

¿UN FAKE?

No obstante, según precisó la agencia Noticias Argentinas, fuentes cercanas a Luis Miguel desmintieron versiones sobre una supuesta internación del cantante en Nueva York. Aseguraron que el artista “se encuentra en perfecto estado de salud”.

De acuerdo con el entorno del intérprete mexicano, los rumores que circularon en redes sociales y algunos medios carecen de sustento y forman parte de una “fake news infundada”.

“Ante la información que se encuentra circulando en algunos medios y redes sociales, queremos pedirles a todos los seguidores y páginas de fans que, por favor, eviten difundir, ya que son fake news”, indicaron.

Asimismo, agradecieron “el cariño y la preocupación de siempre”, y solicitaron a los fans que “se informen únicamente a través de los canales oficiales”.

“¡Gracias por el respeto y el apoyo incondicional de siempre!”, concluyeron.