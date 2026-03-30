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Los videos virales de Britney Spears tras reaparecer en redes junto a sus hijos luego de su polémico arresto

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
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La cantante Britney Spears reapareció en redes sociales bromeando y pasando tiempo junto a su hijo Jayden luego de su reciente arresto por conducir bajo los efectos del alcohol.

La estrella del pop publicó varios videos donde se le ve claramente de buen humor, bromeando con su hijo de 19 años mientras se toman selfies frente al espejo.

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En un momento dado, Spears mira a la cámara y dice: «Estoy serena. ¡Estoy muy serena!».

Segundos después, ella salta y le da un golpecito de broma en la cabeza a Jayden, lo que provoca que él reaccione.

En el primer video, escribió un mensaje de agradecimiento: «Gracias a todos por su apoyo. Pasar tiempo con la familia y los amigos es una gran bendición», seguido de una serie de emojis de rosas.

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El segundo video mostró a los dos bromeando y sacándose fotos. En él, Jayden, con un sombrero blanco, bromea diciendo: «Ojalá pudiera ser como Michael».

Mientras tanto, acompañó la publicación con el texto: «Sé amable».

En otros videos también se puede ver a su hijo Sean Preston junto a ella en un yate. De igual forma, todos bailan y bromean.

Estas publicaciones se producen poco después del arresto de Spears a principios de este mes. El 4 de marzo, fue detenida en Ventura, California, bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol y puesta en libertad a la mañana siguiente, según la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura. Su caso aún está siendo examinado por la fiscalía.

 

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