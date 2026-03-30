Lo que reveló Stefanía Fernández tras casi 17 años de su coronación en el Miss Universo

La Miss Universo 2009, Stefanía Fernández, recordó a través de sus redes sociales su paso por el certamen de belleza luego de ganar la corona y realizar el icónico back to back con Dayana Mendoza.

A casi 17 años de su coronación, la venezolana expresó cómo fue la mañana después del Miss Universo.

«Fue una noche larga. Recuerdo que fui a mi habitación a las 2 de la mañana y, casi sin haber cerrado los ojos, a las 5:00 a.m. ya había un equipo de unas cinco personas tocando la puerta para comenzar la agenda con los medios de comunicación. Entre la adrenalina y el poco dormir, yo aún no terminaba de creer lo que estaba viviendo a mis 19 años. Era como si todo fuese un sueño», comentó.

Asimismo, señaló que llegó a la habitación presidencial del hotel Atlantis en Bahamas, y su equipo de vestuario le dijo: «Tenemos un traje de elaborado por una diseñadora de Bahamas para que iniciemos el día de entrevistas».

«Recuerdo perfectamente ese momento… ver aquel vestido, hecho con tanto detalle, con tanto amor, con tanta identidad. Amé profundamente el trabajo artesanal que llevaba y sentí un orgullo inmenso de poder portarlo. No era solo un vestido, era sentir el cariño de un nuevo país abrazándome», manifestó.

LAS PALABRAS DE STEFANÍA FERNÁNDEZ

Stefanía Fernández indicó que ese día comenzó con entrevistas en Telemundo. «Yo recuerdo una inocencia tan pura… respondía desde el corazón, con una mezcla de emoción, nervios y gratitud», dijo.

LEA TAMBIÉN: EL IMPRESIONANTE RÉCORD GUINNESS QUE ROMPIÓ UNA MEXICANA POR SU FANATISMO A JUSTIN BIEBER

«Todo me sorprendía: las luces, las cámaras, la gente, las preguntas… y, sobre todo, la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Pero dentro de todo ese movimiento, había pequeños silencios… momentos en los que respiraba profundo y pensaba muchas cosas. No entendía del todo el alcance, ni la responsabilidad que venía con la corona, pero sí sabía algo con certeza: mi vida acababa de cambiar para siempre», expresó.

«Y en medio de esa joven de 19 años, con sueños cumplidos de golpe, había también una niña agradecida, asombrada, sostenida por la fe… que empezaba a caminar un propósito mucho más grande de lo que podía imaginar», mencionó.