ESCÁNDALO: La «segunda familia» de Michael Jackson demandó al ‘Rey del Pop’ por estas razones

Cuatro de los cinco hermanos Cascio —Aldo, Eddie, Dominic y Marie Nicole— rompieron su silencio contra Michael Jackson tras considerarlo durante años su «segunda familia» y, en una entrevista con The New York Times, los denunciantes relataron presuntos episodios de abuso sexual cuando eran menores y revelaron cómo el artista «los entrenó» para protegerlo de cualquier acusación.

Eddie Cascio afirmó que Jackson, a quien describió como «la mayor estrella del mundo», manipuló sus mentes desde que eran pequeños «para garantizar su lealtad absoluta». Los hermanos negaron cualquier conducta inapropiada durante décadas, incluso en entrevistas televisivas posteriores a la muerte del cantante, debido a lo que hoy llaman una programación emocional.

Los hermanos aseguran que solo lograron romper ese vínculo psicológico tras ver el documental Leaving Neverland en el año 2019. Antes de ese momento, la relación nacida en el Helmsley Palace de Manhattan parecía inquebrantable, permitiendo que los niños viajaran al rancho Neverland sin ningún tipo de supervisión adulta.

Frank Cascio, el único hermano que no participa en la demanda, publicó en 2011 el libro My Friend Michael para defender la imagen de mentor del cantante. Los herederos de Jackson utiliza ahora esas declaraciones pasadas y el libro de Frank para cuestionar la credibilidad de las nuevas y graves acusaciones presentadas por el resto de la familia.

Los demandantes alcanzaron un acuerdo confidencial con el patrimonio de Michael Jackson en 2020 por una suma cercana a los 16 millones de dólares pagaderos en cinco años. Una vez que los pagos finalizaron en 2025, los Cascio solicitaron una compensación adicional, lo que provocó que la disputa legal privada se convirtiera en un litigio público.

¿QUÉ DICE LA DEFENSA?

Marty Singer, abogado de la parte del cantante, calificó esta nueva acción judicial como un «intento desesperado de obtener dinero» por parte de los hermanos. Según documentos citados por Rolling Stone, Singer sostiene que los Cascio amenazaron con difundir acusaciones «atroces» si no recibían transferencias bancarias adicionales por parte de los herederos.

Un juez indicó en enero que el acuerdo anterior podría bloquear legalmente cualquier nueva demanda presentada por los hermanos Cascio contra el patrimonio. La defensa busca enviar el caso a un arbitraje confidencial, mientras que el abogado Mark Geragos sostiene que el contrato previo fue «coaccionado» y es «inaplicable» por intentar encubrir abusos.

Este escándalo estalla en la misma semana del estreno mundial de la película biográfica Michael, la cual ha recibido críticas mayoritariamente positivas en los cines.