Los Óscar incrementarán la seguridad tras una alerta del FBI sobre posible amenaza de Irán

Foto: Archivo

(EFE).- La organización de la gala de los premios Óscar ha incrementado este año la seguridad de la ceremonia después de que el FBI advirtiera a las autoridades de California sobre una presunta amenaza por parte de Irán contra la costa oeste de Estados Unidos, según apuntan varios medios locales.

Los medios Hollywood Reporter y Variety aseguran que este año la ceremonia contará con más medios debido a esta alerta, a la que ayer se refirió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según el presidente, el Gobierno analiza una afirmación no verificada sobre un posible complot de Irán que implicaría el uso de drones lanzados desde una embarcación frente a la costa para atacar objetivos en California.

El gobernador de California, Gavin Newsom, confirmó que funcionarios federales alertaron sobre este extremo al estado californiano, pero también indicó que no existe una «amenaza inminente». El memorando del FBI señalaba que la información recibida aún no ha sido comprobada ni verificada.

Durante la rueda de prensa ofrecida ayer miércoles por la organización de los Óscar, los productores ejecutivos de la transmisión, Katy Mullan y Raj Kapoor, anunciaron que la ceremonia contará con mayor seguridad, según señala The Hollywood Reporter.

«Contamos con el apoyo del FBI y el Departamento de Policía de Los Ángeles, y es una estrecha colaboración», declaró Kapoor.

«Este espectáculo tiene que funcionar a la perfección. Pero queremos que todos los que vengan a este espectáculo, los que lo presencien, incluso los que sean fans del espectáculo cuando estén fuera de las barreras, se sientan seguros, protegidos y bienvenidos, así que es nuestro trabajo como equipo de producción asegurarnos de que eso se refleje», explicó.

Según The Hollywood Reporter, los productores no comentaron directamente sobre la supuesta alerta del FBI, pero sus comentarios surgieron poco después de que se informara que la agencia federal había advertido a las fuerzas del orden de California en los últimos días sobre dicha amenaza.

Según fuentes de Variety, ayer en el despliegue de la alfombra roja se incrementó la seguridad, pero de manera discreta.

Los Premios Óscar celebrarán este domingo su 98 edición en el Teatro Dolby de Ovation Hollywood, en una ceremonia, presentada por Connan O’Brien y que se transmitirá en directo por ABC y en streaming por Hulu.

