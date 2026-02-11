Los nuevos detalles que debes conocer sobre el final de Stranger Things y el destino de Eleven, según los creadores de la famosa serie

Luego de la controversia generada por el final de Stranger Things, Matt y Ross Duffer revelaron las razones creativas que los llevaron a darle ese cierre a la historia tras más de 10 años.

Los creadores explicaron que eligieron dejar preguntas abiertas, priorizando el impacto emocional sobre la claridad absoluta durante un podcast conducido por Josh Horowitz.

«Obviamente dejamos el final ambiguo a propósito. Queremos que el público decida si quiere creer o no. Hay pruebas que apuntan en ambas direcciones», comentó uno de los hermanos.

En este sentido, creen que los espectadores deben interpretar el destino de Eleven.

Asimismo, explicaron otros significados de la trama. «No se trata de la mitología, sino de la emoción y de capturar lo que implica dejar atrás la infancia».

Con respecto a la temporada final indicaron que la estructura incluyó un epílogo extenso, inspirado en «El señor de los anillos: El retorno del rey», aunque finalmente lo superó en duración.

Además, destacó el enfoque que querían llevar a cabo. «Queríamos dedicar suficiente tiempo a los personajes, alejados de los fenómenos sobrenaturales».

En el último capítulo, la acción estuvo presente durante la primera parte. No obstante, el resto del mismo estuvo reservado para una secuencia prolongada enfocada en los vínculos y las despedidas.

EL DESTINO DE ELEVEN

Los Duffer no dieron ningún detalles sobre cuál pudo ser el destino de Eleven. «Dejamos al público en el mismo lugar que los personajes: es su elección creer si sigue viva o no».

No obstante, confesaron que conocen el destino real de Eleven, cuya información solo le revelaron a la actriz que la interpretaba, Millie Bobby Brown, pero prefirieron guardar silencio para «no restar fuerza al mensaje».

«La ambigüedad sobre Eleven es el mayor riesgo creativo que tomamos», indicaron.

Durante la charla, los Duffer reconocieron la influencia de películas como «El señor de los anillos» y «E.T., el extraterrestre» en la atmósfera del final. Señalaron que buscaron reproducir esa mezcla de alegría y melancolía de los grandes relatos.

«Estudiamos muchos finales y ‘El señor de los anillos’ nos influyó profundamente; esa sensación de dejar atrás la infancia nos marcó», confesaron.

Con respecto a E.T. hubo un final abierto con una despedida y una esperanza de un posible reencuentro que dejó el suspenso sobre la mesa.

NUEVAS PRODUCCIONES DE STRANGER THINGS

Los hermanos revelaron que el universo de Stranger Things continuará expandiéndose, aunque los nuevos relatos serán independientes.

«Habrá un spin-off con nuevos personajes y mitología propia. No será una simple extensión. Buscamos historias diferentes con identidad propia», adelantaron en el pódcast.

Incluso, planean incursionar en otros formatos como una obra teatral y una animación.