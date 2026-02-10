Caraota Show

Autopsia a la mítica actriz Catherine O’Hara reveló la impactante causa de su muerte

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Revelaron detalles sobre la causa de muerte de la popular actriz Catherine O’Hara, reconocida por su papel de Kate McCallister en las películas de Mi Pobre Angelito, fallecida el pasado 3 de enero a los 71 años.

Contents

La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles realizó la autopsia al cuerpo de O’Hara. Unos días después, el informe y certificado médico llegó a las manos de la revista People.

Leer Más

Princesa de Jordania y su esposo venezolano se convertirán en padres por primera vez
El perlazo de Dwayne ‘La Roca’ Johnson: apoyó a Biden en 2020, pero este año no votará por su reelección
Miss Universo R’Bonney Gabriel renunció a su corona en el Miss USA, este sería el motivo

De acuerdo a este documento, O’Hara falleció tras sufrir una embolia pulmonar en su casa en Los Ángeles. Todo parece indicar que este severo problema de salud fue causado por un cáncer rectal que padecía la actriz.

O’Hara falleció a los 71 años. Foto: cortesía

La agencia de representación CAA afirmó que O’Hara falleció «tras una breve enfermedad». Sin embargo, hasta este 9 de febrero, el entorno de la actriz no ha dado más detalles sobre el padecimiento de la intérprete.

ENFERMEDAD DE O’HARA

O’Hara sufría de situs inversus, una extraña enfermedad en la que los órganos aparecen en el lado opuesto del cuerpo que el de la población normal. En el caso de la actriz, su hígado estaba a la izquierda, mientras que el corazón a la derecha.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, se desconoce si esta rara enfermedad está relacionada con su muerte. Aunque generalmente es inofensiva, puede generar que las complicaciones futuras sean más difíciles de diagnosticar.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿CONFIRMADO EL ROMANCE? LAS IMÁGENES VIRALES DE LEWIS HAMILTON Y KIM KARDASHIAN JUNTOS EN EL SUPER BOWL

O’Hara saltó a la fama por su papel de Delia Deetz en la aclamada película Beetlejuice de Tim Burton. Finalmente, ganó aún más popularidad como la madre de Macaulay Culkin en las dos primeras películas de Mi Pobre Angelito, en 1990 y 1992.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos —de mayoría republicana— instó este lunes, 9 de febrero, a Delcy Rodríguez y a las autoridades venezolanas a liberar de inmediato al dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, cuya detención se registró a solo horas de su excarcelación el domingo.  
Cámara de Representantes de EEUU exige a Delcy Rodríguez liberar a Juan Pablo Guanipa y todos los presos políticos
EEUU
Delcy Rodríguez anuncia encuesta para trabajadores en el sistema Patria
Venezuela
Tras recaptura de Juan Pablo Guanipa convocan «protesta por el futuro» en Maracaibo
Venezuela