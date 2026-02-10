Autopsia a la mítica actriz Catherine O’Hara reveló la impactante causa de su muerte

Revelaron detalles sobre la causa de muerte de la popular actriz Catherine O’Hara, reconocida por su papel de Kate McCallister en las películas de Mi Pobre Angelito, fallecida el pasado 3 de enero a los 71 años.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles realizó la autopsia al cuerpo de O’Hara. Unos días después, el informe y certificado médico llegó a las manos de la revista People.

De acuerdo a este documento, O’Hara falleció tras sufrir una embolia pulmonar en su casa en Los Ángeles. Todo parece indicar que este severo problema de salud fue causado por un cáncer rectal que padecía la actriz.

La agencia de representación CAA afirmó que O’Hara falleció «tras una breve enfermedad». Sin embargo, hasta este 9 de febrero, el entorno de la actriz no ha dado más detalles sobre el padecimiento de la intérprete.

ENFERMEDAD DE O’HARA

O’Hara sufría de situs inversus, una extraña enfermedad en la que los órganos aparecen en el lado opuesto del cuerpo que el de la población normal. En el caso de la actriz, su hígado estaba a la izquierda, mientras que el corazón a la derecha.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, se desconoce si esta rara enfermedad está relacionada con su muerte. Aunque generalmente es inofensiva, puede generar que las complicaciones futuras sean más difíciles de diagnosticar.

O’Hara saltó a la fama por su papel de Delia Deetz en la aclamada película Beetlejuice de Tim Burton. Finalmente, ganó aún más popularidad como la madre de Macaulay Culkin en las dos primeras películas de Mi Pobre Angelito, en 1990 y 1992.