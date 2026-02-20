Caraota Show

Los inesperados mensajes que publicaron Daniela Alvarado y José Manuel Suárez en sus redes sociales

Carlos Ramiro Chacín
Carlos Ramiro Chacín
Los actores Daniela Alvarado y José Manuel Suárez compartieron este jueves dos publicaciones en redes sociales que han dado mucho de qué hablar, generando numerosas preguntas entre sus fanáticos.

Suárez estaba celebrando este 19 de febrero su cumpleaños. Como era de esperarse, su esposa, Daniela Alvarado, publicó un emotivo mensaje que llevó a varios internautas a especular de que estaba embarazada.

«Ya sabes cuál es tu regalo, espero que Dios me dé el tiempo correcto, la bendición, la entereza, la fuerza y la alegría de poder entregártelo», dijo Alvarado en una publicación que tiene más de 25.000 likes en menos de 12 horas.


Alvarado tampoco dudó en manifestar el gran amor que siente por Suárez. «Quiero celebrar tu vida, tu sonrisa, tu magia, tus ojos que siempre buscan los míos, tus ocurrencias y tu inteligencia, hoy celebro no solo tu cumpleaños, sino tu luz, tu amor y tu entrega», acotó.

EL MENSAJE DE SUÁREZ

El mensaje de Alvarado se viralizó rápidamente en las redes sociales y se desataron las especulaciones sobre un posible embarazo. Sin embargo, una publicación de José Manuel Suárez no hizo más que afianzar la teoría de que serían padres una vez más.

«Ahora pido por la entereza de mi amor, de mi Danielita, por el levantamiento absoluto de cualquier molestia, por su recuperación y feliz término gestacional de nuestra extensión de amor», detalló Suárez.

El actor aseguró que el mejor momento de este periodo de su vida será «el retorno del pilar de nuestro hogar junto a nuestro nuevo retoñito», a la vez que manifestaba su amor por Alvarado y su hija, Olivia.

El pasado 1 de enero, Alvarado y Suárez sorprendieron a todos sus seguidores al anunciar que eran los padres de Olivia. Luego de mantenerlo en secreto durante cierto tiempo, confirmaron que «ahora somos tres».

