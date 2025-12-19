Los dardos de Jacqueline Aguilera contra la organización Miss Venezuela tras la polémica con Stephany Abasali

La empresaria y Miss Mundo 1995, Jacqueline Aguilera, ofreció su respaldo a la segunda finalista del Miss Universo 2025, Stephany Abasali, luego de que rompiera el silencio sobre lo que vivió la noche que entregó su corona.

«Bravo Stephany Abasali te creo y sé que guardas silencio. Muy apenada contigo y lamento que la experiencia no haya sido positiva como en otras épocas», acotó.

«La ética es cuestionable en esa organización (yo también lo he dicho), existe abuso de autoridad y las trabas dan mucha risa. Siempre estás invitada a todos mis eventos, como era tu deseo asistir a Pampatar está de Moda y no te dieron permiso… en ese caso creo que aprendí a sobrellevar la envidia de mucha gente que conozco», añadió.

Finalmente, le hizo una cordial invitación de trabajo. «Bienvenida a Miss Grand Venezuela Official allí se trabaja en equipo y armonía».

LAS DECLARACIONES DE STEPHANY ABASALI

Stephany Abasali afirmó que le «dolió mucho» lo ocurrido en la noche final del Miss Venezuela en la que se coronó a Clara Vegas.

«Yo no quería un ramo de flores, no me importaba caminar con ese vestido o la música; yo lo que quería era hablar y despedirme, para mí eso era lo más importante, era lo que estaba anhelando, despedirme de esa corona y darle gracias a Venezuela por apoyarme porque eso fue lo más hermoso que me quedó en este camino», dijo en una entrevista con Rodner Figueroa.

Además, señaló que ella había pedido hablar en la noche final, sin embargo, le pareció extraño que durante ese día no se comunicaron con ella los organizadores. «¿Por qué nadie se preocupó en saber si yo iba a llegar o no? Allí entré en conciencia de que no querían que llegara y lograra salir».

«Al llegar no tenía camerino y me cambié en el pasillo donde estaban todos y era un momento de vulnerabilidad. Tras salir yo no entendí la música y ni siquiera sé bailar tambor. Al bajar busqué a la producción para saber en qué momento iba a hablar pero nadie me daba respuestas, era como si no quisieran que estuviera allí», comentó.

«Yo decía que por favor no me hicieran la maldad y allí me quiebro porque cómo me van a quitar ese momento, tenía tantas cosas que decir después de tanto luchar por mi país para dejarlo en alto. Fue muy doloroso, estaba llena de furia, de rabia, de impotencia, que por un capricho de una persona se llega al punto de decirle a la producción que me sacara del guion», aseguró.

Durante la entrevista también habló de Nina Sicilia y cómo muchas veces la llegaron a sabotear y negarle el apoyo en su camino hacia el Miss Universo.

«Yo estoy aquí para mostrar la realidad de lo que sucede. Muchas chicas quieren estar en el Miss Venezuela, pero no saben qué es lo que en realidad hay detrás», apuntó.

Stephany Abasali sostuvo que el hecho era que no querían que ella estuviera a gusto. Incluso le complicaron muchas cosas y recordó que ella conseguía eventos en el exterior, pero «no querían que fuera como Miss Venezuela porque entonces querían que la parte económica se las entregaran a ellos cuando yo me estaba costeando todo».