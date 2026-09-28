¡Ritmo latino en la NFL! Ricky Martin y Pedro Sampaio encendieron el Maracaná en Brasil

La música y el deporte se unieron en una celebración histórica. El cantante puertorriqueño Ricky Martin y el productor brasileño Pedro Sampaio hicieron vibrar el estadio Maracaná durante el espectáculo de medio tiempo del primer partido de temporada regular de la NFL celebrado en Río de Janeiro.

Sampaio fue el encargado de abrir la presentación con sus éxitos «Sequência Feiticeira» y «Jet Ski», acompañado por las reconocidas porristas de los Dallas Cowboys. Toda la dirección coreográfica estuvo bajo el mando de Parris Goebel, famosa por trabajar con estrellas de la talla de Rihanna y Beyoncé.

El momento cumbre llegó cuando el astro boricua apareció en escena interpretando su clásico mundial «Livin’ La Vida Loca«, desatando la locura de los miles de fanáticos presentes.

Para cerrar con broche de oro, ambos artistas aprovecharon la enorme vitrina deportiva para estrenar en vivo su nueva colaboración titulada «Pikito Pikito«, una pegajosa fusión de pop latino con funk brasileño y música electrónica.

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Este espectáculo marcó un hito histórico para la franquicia deportiva, ya que es la primera vez que la NFL traslada un partido de su temporada regular a territorio suramericano, eligiendo a Brasil como el escenario ideal.

La energía del público en el estadio y la impecable fusión musical de los artistas demostraron que el fútbol americano sigue expandiendo sus fronteras culturales y consolidándose con fuerza en el mercado latino.