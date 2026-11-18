El orfebre venezolano George Wittels reveló detalles sobre cómo fue la propuesta y el proceso para confeccionar la nueva corona del Miss Universo, convirtiéndose en el primer latinoamericano en diseñar tal pieza.

Wittels visitó al programa La Bomba y relató que la Organización Miss Universo se contactó con él directamente para pedirle una nueva corona. «Yo no lo creía; no pensaba que era en serio», expuso el diseñador.

«Ellos me dicen que quieren una corona de verdad, una corona que quede con el ajuste mío», recordó Wittels. El orfebre explicó que varias piezas en la actualidad eran diseñadas por Inteligencia Artificial (IA) y no cumplen con los deseos del Miss Univrso.

Ante este escenario, apuntó que algunas coronas «son planas», cuando realmente «ellas se mueven» y deben ser ajustables. «No queremos eso», le dijeron desde el Miss Universo, pidiendo una pieza de joyería especial y única.

WITTELS DESTACA EL «RESPLANDOR»

Wittels agregó que lo contactó una persona «que conocía hace años» y le dio detalles sobre las directrices del Miss Universo para la corona. El concepto debía estar enfocado en «el resplandor del legado eterno», lo que quedó reflejado en su nombre The Eternal Legacy.

«Estamos haciendo las bodas de diamante, queremos que la corona sea de diamante, o sea, queremos tu ajuste, tu forma de hacer las coronas», recordó Wittels que le explicaron desde la organización.

Al tratarse de una oportunidad única, Wittels rompió sus propias normas y presentó un boceto al Miss Universo. «Les encantó», sentenció el orfebre, quien aseguró que «el día de la coronación vamos a ver el impacto verdadero y el alcance de la corona».

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Por otra parte, Wittels reveló que la Miss Venezuela, Clara Vegas, lleva algunos accesorios de su colección para el concurso. Asimismo, diseñó algunas piezas para la Organización Miss Universo.

La corona diseñada por Wittels se posará sobre la ganadora del Miss Universo 2026, que se realizará en Puerto Rico el 24 de noviembre. Clara Vegas va al concurso con una misión clara: obtener el octavo título de Venezuela.